Son Dakika Haberleri: Küçükköyspor Taraftarının Öldürülmesi : 12 Kişi Adliyeye Sevk Edildi  -2

Küçükköyspor Taraftarının Öldürülmesi : 12 Kişi Adliyeye Sevk Edildi  -2

52 dakika önce

KÜÇÜKKÖYSPOR taraftarı 17 yaşındaki Muhammed Yücel'in öldürülmesiyle ilgili olarak 3'ü çocuk 12 kişi adliyeye sevkedildi.

Küçükköyspor Taraftarının Öldürülmesi : 12 Kişi Adliyeye Sevk Edildi  -2, System.String[]
KÜÇÜKKÖYSPOR taraftarı 17 yaşındaki Muhammed Yücel'in öldürülmesiyle ilgili olarak 3'ü çocuk 12 kişi adliyeye sevkedildi. Şüphelilerin olay sonrası belirgin kıyafetlerini arkadaşlarıyla değiştirdikleri hatta bazılarını ise stadın tuvaletine sakladıkları öğrenildi.

İstanbul Süper Amatör Lig 6. Grup'ta Yıldırım Bosnaspor ve Küçükköyspor arasında geçtiğimiz hafta sonu oynanması beklenen maç öncesi çıkan kavgada bıçakla yaralandıktan sonra hayatını kaybeden Küçükköy taraftarı 17 yaşındaki Muhammed Yücel ile ilgili olarak Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 3'ü çocuk 12 kişi gözaltına alındı. Sorguları tamamlanan 3 kişi Çocuk Şube Müdürlüğü'nden, 9 kişi ise Asayiş Şube Müdürlüğü'nden çıkarılarak adliyeye sevkedildi.

Emniyetteki sorgularının ardından Şişli Hamidiye Eğitim Araştırma Hastanesi'nde yapılan sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevkedilen 12 kişiden bazılarının olay sırasında üzerinde bulunan kıyafetleri, stadda bulunan arkadaşlarıyla değiştirdikleri hatta bazılarının ise üzerindeki mont, şapka gibi belirgin şeyleri de stad tuvaletine sakladıkları öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 06:04 Kaynak: DHA

İstanbul, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Küçükköyspor Taraftarı Muhammed Yücel'in Öldürülmesiyle İlgili 12 Kişi Adliyeye Sevk Edildi Son Dakika! AK Parti Samsun İl Başkanı Görevden Alındı

İYİ Parti'den İstifa Eden İl Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri AK Parti'ye Katıldı Büyü Yapan Medyum, Vatandaşları Dolandırdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.1.2019 18:56:26. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Küçükköyspor Taraftarının Öldürülmesi : 12 Kişi Adliyeye Sevk Edildi  -2
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]