Küçükköysporlu Emre Kuru Türkiye Şampiyonu Oldu
1 saat önce
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinin gururu olan Küçükköyspor Kulübü MMA takımından Emre Kuru, Antalya'da yapılan Türkiye Wushu Şampiyonası'nda Türkiye şampiyonu oldu.
Balıkesir
'in Ayvalık
ilçesinin gururu olan Küçükköyspor Kulübü MMA takımından Emre Kuru, Antalya
'da yapılan Türkiye
Wushu Şampiyonası'nda Türkiye şampiyonu oldu.
01- 05 Şubat tarihleri arasında Antalya Kapalı Spor Salonunda geçekleşen Türkiye Wushu Şampiyonası'nda tüm dövüş branşlarındaki birincilerin şampiyon olduğu öğrenilirken, Küçükköysporlu Emre Kuru da, Ayvalık'ı temsilen katıldığı şampiyonada, wushu dövüş branşında tüm rakiplerini yenerek Türkiye şampiyonu oldu.
Wushu Türkiye Şampiyonası'nda Büyükler 90 kiloda dövüşen Emre Kuru elde ettiği şampiyonlukla Türk Milli Takımı
'na girerek ülkemizi Dünya Şampiyonasında temsil etmeye de hak kazandı.
Dünya'da ve Türkiye'de tüm dövüş branşlarında sayısız şampiyonlukları olan sarı kırmızı takımın sporcusu Emre Kuru'nun elde ettiği bu dev başarı, başta antrenörü Tuncay Talay olmak üzere Ayvalıklı spor camiası tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı. - BALIKESİR
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 02:34 Kaynak: İHA
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