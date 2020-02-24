Küçükkuyu'da balıkçıların yüzünü hamsi güldürüyor - Son Dakika
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Küçükkuyu'da balıkçıların yüzünü hamsi güldürüyor

6 saat önce

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinden tekneleriyle denize açılan balıkçıları hamsi bolluğu memnun ediyor.

Küçükkuyu'da balıkçıların yüzünü hamsi güldürüyor, System.String[]

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinden tekneleriyle denize açılan balıkçıları hamsi bolluğu memnun ediyor.

Beldede bulunan balıkçı barınağı teknelerle doldu. Barınakta yer bulamayan balıkçılar, teknelerini halk plajı önüne demirleyerek avlanmak için hazırlık yapıyor.

Akşam havanın kararmasıyla art arda denize açılan tekneler sabah saatlerinde onlarca kasa hamsiyle kıyıya dönüyor.

Balıkçılardan Emrah Gündoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Edirne'nin Enez ilçesinde avlanırken esen sert rüzgarlar nedeniyle Edremit Körfezi'ne geldiklerini söyledi.

Teknede 35 kişilik ekiple Küçükkuyu açıklarında avlandıklarını belirten Gündoğan, "3-4 gündür avımız epey bereketli geçiyor. Zaten 5 aylık bir sezonumuz var, şurada 2 ayımız kaldı. Nisan ayının 15'inde yasağa giriyoruz. Şu an bereketli bir sezon yaşıyoruz. Balık bol olunca haliyle fiyatlar düşüyor, bu da vatandaş için bir fırsat." diye konuştu.

Çanakkale, Küçükkuyu, Ayvacık, Sabah, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 12:24 Kaynak: AA
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