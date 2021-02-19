Küçükkuyu'da ev yangını: 8 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika

Çanakkale'nin bir binada başlayan yangın, diğer dairelere sıçramadan itfaiye ekiplerince söndürüldü. Dumandan etkilenen 5 yetişkin ve 3 çocuk hastaneye kaldırıldı.

Olay, Ayvacık ilçesinin Küçükkuyu beldesi Atatürk Caddesi üzerindeki bir binada meydana geldi. Üzeyir Karakaş ve arkadaşlarının oturduğu dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumandan etkilenip çatıya çıkan bina sakinlerinden 5 yetişkin 1'i bebek 3 çocuk, jandarma ve itfaiye ekiplerinin çabası ile ambulanslara taşındı.

Dumandan etkilenen 8 kişi ambulanslarda bulunan solunum cihazlarına bağlandıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Kısa sürede söndürülen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - ÇANAKKALE