Küçükkuyu'da park halindeki otomobil yandı - Son Dakika

Küçükkuyu'da park halindeki otomobil yandı
16.11.2021 16:10
Çanakkale'nin Ayvacık İlçesi Küçükkuyu Beldesinde park halindeki otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi.
Çanakkale'nin Ayvacık İlçesi Küçükkuyu Beldesinde park halindeki otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi.
Edinilen bilgiye göre, Küçükkuyu Beldesi Mıhlı Çayı Şelale Yolu üzerinde park halindeki M.Ç.'ye ait otomobilde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevler kısa sürede aracın tamamını sardı. Yangına Küçükkuyu Belediyesi İtfaiyesi'nin yanı sıra Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliğini bağlık iki ekip müdahale etti. Otomobil yangın sonrası kullanılamaz hale geldi. - ÇANAKKALE
Son Dakika 16:09 İmamoğlu Kanal İstanbul'u yaptırmamayı taahhüt etti 16:02 Jeff Bezos: Dünya'yı sadece tatil için ziyaret edeceğiz 15:58 Drift şovu sonrası hem ehliyeti gitti, hem de 6 bin 700 lira ceza aldı 15:55 Sürücü yaptığı kaza sonrası hüngür hüngür ağladı: Bu canlar bana emanetti, nasıl tehlikeye attım 15:51 Fenerbahçe maçı öncesi Galatasaray'a Morutan'dan kötü haber 15:40 Günde 20 diş değiştiriyor, önüne ne çıkarsa güçlü çenesiyle ezip öldürüyor 15:32 Sınırlı sayıda satışa sunulan sıfır araç için birbirleriyle yarıştılar 14:51 Profilo resmen iflas etti