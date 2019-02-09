Küçükler Arası "Ezbere Hadis Okuma" Yarışması

Siirt
İl Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürosu tarafından düzenlenen Ezbere Hadis Okuma yarışmasında dereceye giren çocuklar altın ve para ile ödüllendirildi. Siirt Üniversitesi Merkez
Yerleşkesi konferans salonunda düzenlenen etkinlik Kuran
'ı Kerim okunmasıyla başladı.
Programda konuşan Siirt İl Müftüsü Ahmet Altıok, Kur'an-ı Kerim'in Allah resulü Hazreti Muhammed
'in (sav) eşsiz ve ebedi en büyük mucizesi olduğunu söyledi.
Altıok, Kur'an-ı Kerim'in en büyük müfessirinin peygamber efendimiz olduğunu belirterek, şunları kaydetti:
"Sizin en hayırlınız kuranı öğren ve öğretendir. Dikkat buyurun; kuranı okuyan veya okutan demiyor, öğrenen ve öğretendir. Kur'an anlaşılsın diye Kur'an yaşanılsın diye Kur'an hayatta aktarılsın diye her bir Müslüman sevgili Peygamber Efendimiz gibi anlı bir program olsun diye, hayatı taçlandırsın diye, hayatı anlamlandırsın diye hayatı renklendirsin, bereketli bir hayat sürelim, saadete kavuşalım diye indirilmiştir. Kur'an-ın en büyük müfessiri şüphesiz Hazreti Muhammed (sav) efendimizdir."
Kur'an-ı Kerim'den sonra dinimizin ikinci temel kaynağının hadis ve sünnet olduğunu aktaran Altıok, Kur'an ve sünneti okuma, ahlama ve hayatımızda tatbik etme noktasında her bir Müslümana çok büyük görevler düşüyor.
4-6 ve 7-11 yaş arası çocuklar arasında iki grup halinde düzenlenen yarışmada birinci gelenlere çeyrek altın, ikinci gelenlere 200'e lira, üçüncü gelenlere 100'er lira ve yarışmaya katılan her çocuğa da 25'er lira ödül verildi. Müftülük
görevlileri ve çocukların velilerin de katıldığı etkinlik, ilahi okunmasıyla sona erdi.