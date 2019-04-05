Son Dakika Haberleri: Küçükler Fidan Dikti

Küçükler Fidan Dikti

48 dakika önce

Bilecik'te ilkokul öğrencileri anne ve babalarıyla birlikte fidan dikti.

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Bilecik'te ilkokul öğrencileri anne ve babalarıyla birlikte fidan dikti.

Merkeze bağlı Bekdemir köyünün yakınlarındaki ormanlık alana giden Atatürk İlkokulunda öğrenim gören 70 öğrenciye, Orman İşletme Müdürlüğü yetkilileri tarafından fidan dikimi eğitimi verildi.

Daha sonra araziye yayılan çocuklar, anne babalarıyla birlikte fidan dikimi gerçekleştirdi.

Atatürk İlkokulu 1 D Sınıfı öğretmeni Hülya Elik, çocukların küçük yaşta doğa bilincini arttırmak adına etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Anne babaların da programa katılmasının önemli olduğuna değinen Elik, "Ağaç sevgisi, ağacı koruma, yeşilin önemini çocuklarıma daha da çok işlemek istiyoruz. 50 yıl sonra hatırlayabilecekleri çok güzel bir anıları olacak." dedi.

Okul yönetimine teşekkür eden aileler, çocuklarının böyle bir ortamda bulunmasından dolayı mutluluklarını dile getirdiler.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 10:15 Kaynak: AA

Orman İşletme Müdürlüğü, Bilecik, Anne, Güncel
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