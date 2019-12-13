Küçükler Futbol İl Birinciliği şampiyonu 23 Nisan Ortaokulu oldu - Son Dakika
Son Dakika Spor Küçükler Futbol İl Birinciliği şampiyonu 23 Nisan Ortaokulu oldu - Son Dakika Spor

Küçükler Futbol İl Birinciliği şampiyonu 23 Nisan Ortaokulu oldu

7 saat önce

BB Erzurumspor'u zirveye oynatan Teknik Patron Erkan Sözeri, Okullar arası Küçükler Futbol İl Birinciliği maçlarını izledi.

Küçükler Futbol İl Birinciliği şampiyonu 23 Nisan Ortaokulu oldu, System.String[]

BB Erzurumspor'u zirveye oynatan Teknik Patron Erkan Sözeri, Okullar arası Küçükler Futbol İl Birinciliği maçlarını izledi. Sözeri, şampiyon olan 23 Nisan Ortaokulu'nun kupasını verdi.


2019-2020 Okul Sporları Faaliyet Programında yer alan Ortaokullar arası Küçükler futbol il birinciliği maçları sona erdi. Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Milli Eğitim Müdürlüğü'nün ortaklaşa yaptıkları Küçükler Futbol İl Birinciliği maçlarına 14 okul katıldı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Sentetik Sahalarında oynanan maçlar sonunda şampiyon belli oldu. Şampiyonluğu 23 Nisan Ortaokulu kazanırken, Şükrüpaşa Ortaokulu ikinci, Süheyla Sıtkı Alp Ortaokulu üçüncü oldu. Faik Güngör Ortaokulu ise dördüncü sırada yer aldı.


Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Güngör Şenses ve okul yöneticileri ile birlikte küçükler futbol maçlarını izleyen BB Erzurumspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri, şampiyon olan 23 Nisan Ortaokulu'nun kupasını verdi. İkinci olan Şükrüpaşa Ortaokulu'na ise kupasını GSİM Spor Şube Müdürü Güngör Şenses verirken, diğer kupa ve madalyaları okul yöneticileri verdi.


Tertip Komitesini Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları Servisinden Serhat Celil Yücel, Muhammet Mavibaş, Buket Sendik, antrenörler Fetullah Demir ve Yücel Karakoç ile Milli Eğitim İl Müdürlüğünden Zeyit Palabıyık'ın üstlendiği küçükler futbol maçlarında geleceğin yıldızları Erzurumspor'u zirveye oynatan Teknik Direktör Erkan Sözeri'ye yoğun ilgi gösterdi.


Sözeri, "Bu soğuk havada top koşturan çocukları kutluyorum. Kupa törenine katılmak ve onlara kupa vermek bu soğuk Erzurum kış gününde benim içinde büyük bir keyifti. Katılan takımları kutluyorum. Gruplara gidecek olan ekiplere başarılar diliyorum" dedi. - ERZURUM

23 Nisan, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 10:39 Kaynak: İHA
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