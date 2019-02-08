Son Dakika Haberleri: Küçükler - Gençler Spor Tırmanış Yarışmasının 2. Ayağı Sakarya'da Yapılacak

Küçükler - Gençler Spor Tırmanış Yarışmasının 2. Ayağı Sakarya'da Yapılacak

57 dakika önce

Türkiye Dağcılık Federasyonunun 2019 yılı faaliyet programı kapsamında Küçükler-Gençler spor tırmanış yarışmasının 2. Ayağı Sakarya'da yapılacak.

Küçükler - Gençler Spor Tırmanış Yarışmasının 2. Ayağı Sakarya'da Yapılacak, System.String[]
Türkiye Dağcılık Federasyonunun 2019 yılı faaliyet programı kapsamında Küçükler-Gençler spor tırmanış yarışmasının 2. Ayağı Sakarya'da yapılacak.

Türkiye Dağcılık Federasyonu'nun 2019 yılı faaliyet programında yer alan 9-10 Şubat tarihinde küçükler - gençler kategorisinde spor tırmanış yarışması serisinin 2. ayaği Sakarya'da yapılacak. Gerçekleşecek olan yarışma olimpik branş olan spor tırmanışın milli takım seçimlerinde dönüm noktası olacak.

Yapılan yarışmaya vatandaşlar davet edildi. - SAKARYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 04:52 Kaynak: İHA

Türkiye Dağcılık Federasyonu, Sakarya, Spor
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