Küçükler - Gençler Spor Tırmanış Yarışmasının 2. Ayağı Sakarya'da Yapılacak
57 dakika önce
Türkiye Dağcılık Federasyonunun 2019 yılı faaliyet programı kapsamında Küçükler-Gençler spor tırmanış yarışmasının 2. Ayağı Sakarya'da yapılacak.
Türkiye Dağcılık Federasyonunun 2019 yılı faaliyet programı kapsamında Küçükler-Gençler spor tırmanış yarışmasının 2. Ayağı Sakarya'da yapılacak.
Türkiye Dağcılık Federasyonu'nun 2019 yılı faaliyet programında yer alan 9-10 Şubat tarihinde küçükler - gençler kategorisinde spor tırmanış yarışması serisinin 2. ayaği Sakarya'da yapılacak. Gerçekleşecek olan yarışma olimpik branş olan spor tırmanışın milli takım seçimlerinde dönüm noktası olacak.
Yapılan yarışmaya vatandaşlar davet edildi. - SAKARYA
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 04:52 Kaynak: İHA
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