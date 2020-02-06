Küçükler hentbol grup müsabakaları 200 sporcunun katılımıyla başladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Küçükler hentbol grup müsabakaları 200 sporcunun katılımıyla başladı - Son Dakika Spor

Küçükler hentbol grup müsabakaları 200 sporcunun katılımıyla başladı

7 saat önce

Okullar arası Hentbol Küçük Kızlar Küçük Erkekler Hentbol Grup müsabakaları 200 sporcunun katılımıyla Zonguldak'ta başladı.

Küçükler hentbol grup müsabakaları 200 sporcunun katılımıyla başladı, System.String[]

Okullar arası Hentbol Küçük Kızlar Küçük Erkekler Hentbol Grup müsabakaları 200 sporcunun katılımıyla Zonguldak'ta başladı. 3 gün sürecek olan müsabakalar sonunda gruplarını birinci olarak tamamlayan takımlar Türkiye Şampiyonası yarı finallerine katılmaya hak kazanacak.


Gençlik ve Spor Bakanlığının Okul Sporları Faaliyetleri kapsamında düzenlenen Okullar arası Küçük Erkekler Küçük Kızlar Hentbol Grup müsabakaları açılış seronomisinin ardından Zonguldak'ın ev sahipliğinde Site Spor Salonu'nda başladı. Açılış seronomisine, Zonguldak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel, Spor Şube Müdürü Gazel Güven, antrenörler ve sporcular katıldı. Zonguldak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel, tüm sporcu ve antrenörlere başarılar dileyerek, maçların fair play çerçevesinde geçmesi temennisinde bulundu.


Müsabakalara, Küçük Erkeklerde A Grubunda, Yalova Abdülhamid Han. O.O, Bursa Hatice İsmail H.K O.O, Düzce Mehmet Akif İnan H. İ.H.A.L, B Grubunda, Bolu Orhan Gazi O.O, Adapazarı Özel Şahin O.O, Zonguldak Yayla Ortaokulu, C Grubunda Bartın Hendek Yanı O.O, Kocaeli Petkim O.O, Ankara ODTÜ Geliştirme V.O.O, Küçük Kızlarda ise İstanbul Fethi Gemuhluoğlu O.O, Bursa Atatürk O.O, Bolu 100.Yıl Ortaokulu,B Grubunda Düzce Anadolu Kalkınma Vakfı O.O, Zonguldak Cumhuriyet Ortaokulu ve Ankara Metin Oktay Ortaokulundan 200 sporcu katıldı.


Site Spor Salonu'nda başlayan müsabakaların ilk gününde bir birinden heyecanlı ve nefes kesen maçlara sahne oldu. Takımlar bir üst tura yükselmek için bir birleri ile kıyasıya mücadele verdi. Öte yandan 3 gün sürecek olan müsakaların sonunda gruplarını birinci tamamlayan takımlar Türkiye Şampiyonası yarı finallerine katılmaya hak kazanacak. - ZONGULDAK

Zonguldak, Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 02:50 Kaynak: İHA
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