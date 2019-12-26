Küçükler için satranç büyükler için türkü keyfi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Küçükler için satranç büyükler için türkü keyfi - Son Dakika

Küçükler için satranç büyükler için türkü keyfi

6 saat önce

Aliağa Gençlik Merkezinde hafta sonuna kadar devam edecek olan yeni yıl etkinliklerinin üçüncü günü hem çocuklara hem de büyüklere keyifli anlar yaşattı.

Küçükler için satranç büyükler için türkü keyfi, System.String[]

Aliağa Gençlik Merkezinde hafta sonuna kadar devam edecek olan yeni yıl etkinliklerinin üçüncü günü hem çocuklara hem de büyüklere keyifli anlar yaşattı.


Kültür, sanat ve spor kurslarına ev sahipliği yaparak 7'den 77'ye tüm Aliağalıların buluşma noktası haline gelen Aliağa Gençlik Merkezinde yeni yıl etkinlikleri kapsamında çocuklar için satranç turnuvası düzenlendi. Aliağa Belediyesi Satranç Kulübünde eğitim gören çocukların katılımıyla gerçekleştirilen turnuvada çocuklar derece yapabilmek için kıyasıya bir mücadele örneği sergiledi. Satranç sporunda hünerlerini sergileyen çocukların heyecanına ailelerde ortak oldu. Müsabakalarda Belinay Öztürk, Ömer Sarpdağ, Suat Özdemir, Alperen Bayrak ve Ayşenur Eslem derece elde etti. Müsabaka sonunda derece yapan çocuklar için madalya töreni düzenlendi. Satranç müsabakasının ardından müzisyen Onur Haskan tarafından gerçekleştirilen türkü dinletisi izleyenlerin beğenisini kazandı. Bağlama eşliğinde gönüllere hitap eden Haskan, yaşattığı türkü keyfiyle türküseverlerden sık sık alkış aldı.


Aliağa Gençlik Merkezinde hafta sonuna kadar devam edecek olan etkinliklerin programı şöyle:


26 Aralık Perşembe


15.00 - 16.00 Okul Öncesi Masal Okuma Etkinliği


19.00 - 20.00 Latin Dansları (Minikler, Yetişkinler)


20.00 - 21.00 Keman - Gitar Enstrümantal Müzik Dinletisi


27 Aralık Cuma


15.00 - 16.00 Okul Öncesi Masal Okuma Etkinliği


19.00 - 21.00 Karaoke Gecesi


28 Aralık Cumartesi


15.00 - 16.00 Okul Öncesi Masal Okuma Etkinliği


18.00 - 18.30 Piyano (Mini Konser)


19.00 - 21.00 Spor Salonu Etkinlikleri (Bench Press Yarışması - Halat Çekme Yarışması - Plank Yarışması - Zumba) - İZMİR

Aralık, Aliağa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 05:05 Kaynak: İHA
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