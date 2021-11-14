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SPOR Küçükler Ritmik Cimnastik Türkiye Şampiyonası, Manavgat'ta başladı - Son Dakika

SPOR Küçükler Ritmik Cimnastik Türkiye Şampiyonası, Manavgat'ta başladı

14.11.2021 11:26

Küçükler Ritmik Cimnastik Türkiye Şampiyonası, Manavgat'ta başladıVIDEO YOKÖmer KARÇA/MANAVGAT, (DHA)- KULÜPLERARASI Küçükler Ritmik Cimnastik Türkiye Şampiyonası, Manavgat'ta başladı.

Küçükler Ritmik Cimnastik Türkiye Şampiyonası, Manavgat'ta başladı

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Ömer KARÇA/MANAVGAT, (DHA)- KULÜPLERARASI Küçükler Ritmik Cimnastik Türkiye Şampiyonası, Manavgat'ta başladı. Şampiyona, 28 Temmuz tarihinde Manavgat'ta yaşanan ve 10 gün süren büyük yangının ardından uzun süre lojistik merkezi olarak kullanılan Mehmet Akif Ersoy Spor Salonu'nda düzenlenen ilk büyük organizasyon oldu.

Türkiye Cimnastik Federasyonu tarafından gerçekleştirilen Kulüplerarası Küçükler Ritmik Cimnastik Türkiye Şampiyonası, Manavgat Mehmet Akif Ersoy Spor Salonunda başladı. Antalya, İstanbul, Ankara, İzmir ve Muğla'dan 37 kulüp ve 157 sporcunun katıldığı şampiyona 2 gün sürecek.

YANGIN SONRASI İLK BÜYÜK ORGANİZASYON

28 Temmuz 2021 tarihinde Manavgat'ta 4 ayrı noktada başlayan ve 10 gün süren Türkiye'nin en büyük yangını olarak kabul edilen Manavgat yangını sırasında lojistik merkez olarak kullanılan Mehmet Akif Ersoy Spor Salonu, yangın sonrası ilk büyük organizasyona ev sahibi yaptı.

Türkiye Cimnastik Federasyonu Asbaşkanı Derviş Çatalbaş, 'Biliyorsunuz 2 ay önce burada bir yangın olayı yaşanmıştı. Antalya'daydı bu organizasyon, Manavgat olabilir mi dendiğinde, 'Bu işi Manavgat'ta yapalım, oradaki halkın ve oradaki insanların da en azından motivasyonlarını yükseltecek şekilde bir çabamız bir girişimimiz olur' diyerek, Manavgat'ı tercih ettik" diye konuştu.

"HEDEFİMİZ 2024 ve 2028 OLİMPİYATLARI"

2020 yılında Grup Ritmik Jimnastik Milli Takımı'nın Avrupa Şampiyonu olduğunu hatırlatan Çatalbaş, 'Biz bütün branşlarda olimpiyatlara gitmeyi hedefleyen bir federasyonuz. Trambolin cimnastiğimiz, ritmik cimnastiğimiz bunlarla da olimpiyatlarda temsil anlamında katılmak istiyoruz. Burada temsilen katılmayı hedeflediğimiz 2024 ve 2028 olimpiyatları var" dedi.

DÜNYA CİMNASTİK FEDERASYONU'NDA BİR TÜRK SPOR ADAMI

Türkiye'nin cimnastikte elde edilen başarının yönetime de yansıdığını ifade eden Çatalbaş, 'Dünya Cimnastik Federasyonu seçimlerini Antalya'da yaptık. 135 ülkenin katıldığı bir organizasyondu. Orada da Suat Çelen Başkanımızın yönetimde ilk 4'e girmesi bizim için çok büyük gurur. Artık dünyada da bizi federasyon nezdinde temsil eden uluslararası bir spor adamımız var" şeklinde konuştu.

"HEPİMİZ TÜRK SPORU İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Türkiye'de ritmik cimnastiğin son yıllarda büyük ivme kazandığını belirten Türkiye Cimnastik Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Nataliya İmga ise grup milli takımının 2020'de Avrupa Şampiyonu olmasının ardından ilginin arttığını ifade ederek, 'Biz bu durumdan çok mutluyuz. Bundan sonraki hedefimiz 2024 yılında yapılacak Paris Olimpiyatları için kota kazanmak. Bunun için hem antrenörler hem hakemler hepimiz işbirliği yaparak bu hedefe ulaşmak için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu. Federasyon olarak yerli yabancı antrenör ayrımı yapmadıklarını vurgulayan İmga, 'Hepimiz Türk sporuna yararlı olmak için buradayız" dedi.

SPOR Küçükler Ritmik Cimnastik Türkiye Şampiyonası, Manavgat'ta başladı
SPOR Küçükler Ritmik Cimnastik Türkiye Şampiyonası, Manavgat'ta başladı
SPOR Küçükler Ritmik Cimnastik Türkiye Şampiyonası, Manavgat'ta başladı
SPOR Küçükler Ritmik Cimnastik Türkiye Şampiyonası, Manavgat'ta başladı
SPOR Küçükler Ritmik Cimnastik Türkiye Şampiyonası, Manavgat'ta başladı
SPOR Küçükler Ritmik Cimnastik Türkiye Şampiyonası, Manavgat'ta başladı
SPOR Küçükler Ritmik Cimnastik Türkiye Şampiyonası, Manavgat'ta başladı
SPOR Küçükler Ritmik Cimnastik Türkiye Şampiyonası, Manavgat'ta başladı
SPOR Küçükler Ritmik Cimnastik Türkiye Şampiyonası, Manavgat'ta başladı

Cimnastik, Manavgat, Antalya, Türkiye, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Küçükler Ritmik Cimnastik Türkiye Şampiyonası, Manavgat'ta başladı - Son Dakika


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