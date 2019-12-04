Son Dakika Haberleri: "Küçükler Satranç Sivas İl Birinciliği" sona erdi
Son Dakika Spor 'Küçükler Satranç Sivas İl Birinciliği' sona erdi - Son Dakika Spor

"Küçükler Satranç Sivas İl Birinciliği" sona erdi

6 saat önce

Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Satranç İl Temsilciliği organizesinde Sivas'ta "Küçükler Sivas (11-12 yaş) Satranç İl birinciliği turnuvası" düzenlendi.

Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Satranç İl Temsilciliği organizesinde Sivas'ta "Küçükler Sivas (11-12 yaş) Satranç İl birinciliği turnuvası" düzenlendi.


Farabi Gençlik Merkezi Spor Salonunda yapılan satranç turnuvası 4 kategoride gerçekleştirildi. 2 gün boyunca yapılan satranç turnuvasına kız-erkek yaklaşık 85 sporcu katılım sağladı. Sporcular dereceye girebilmek için rakipleriyle kıyasıya mücadele etti.


Yapılan heyecan dolu turnuvanın açılış hamlesini Satranç İl Temsilcisi Hasan Yıldırım yaptı. Açılış hamlesini yapan Yıldırım, daha sonra masaları tek tek gezerek sporculara turnuvada başarı dileklerini iletti.


Turnuva sonunda dereceye giren sporcular için ödül töreni düzenlendi. Dereceye giren ilk 3 sporcuya madalyalarını Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, şube müdürü Ahmet Urhan, Satranç İl Temsilcisi Hasan Yıldırım, hakemler, kulüp başkanları, antrenörler ve veliler takdim etti. - SİVAS

Farabi, Sivas, Spor

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 02:31 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika: Erdoğan ve Trump NATO Liderler Zirvesi'nde bir araya geldi
DSİ personeli, görevi gereği gittiği yerde doğada nadir görülen Beyaz Gelincik'i görüntüledi Son dakika: Erdoğan'ın veto ettiği termik santraller düzenlemesi yasadan çıkarıldı NATO basın toplantısına Türkiye damga vurdu! Erdoğan'ın yaptığı görüşmeler gündem belirledi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2019 20:55:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "Küçükler Satranç Sivas İl Birinciliği" sona erdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]