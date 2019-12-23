Küçükler satranç turnuvası yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Spor Küçükler satranç turnuvası yapıldı - Son Dakika Spor

Küçükler satranç turnuvası yapıldı

6 saat önce

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Satranç il temsilciliğinin düzenlemiş olduğu Küçükler Satranç turnuvası sona erdi.

Küçükler satranç turnuvası yapıldı, System.String[]

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Satranç il temsilciliğinin düzenlemiş olduğu Küçükler Satranç turnuvası sona erdi.


Küçükler Satranç müsabakaları Konuralp Gazi Gençlik Merkezi'nde yapıldı. Küçükler kategorisinde satranççılar Düzce birincisi olmak için mücadele etti. 12 yaş kızlarda Berru Işık Soy, 12 yaş açıkta Onur Alp Taşçı, 11 yaş kızlarda Zeynep Naz Şahin, 11 yaş açıkta Arda Sözat, 10 yaş kızlarda Nisa Sena Taşçı ve 10 yaş açıkta Ömer Faruk Savaş birinci oldu. Dereceye giren sporculara ödüllerini Konuralp Gazi Gençlik Merkezi Müdürü Cahit Demir takdim etti. - DÜZCE

Konuralp, Düzce, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 02:47 Kaynak: İHA
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