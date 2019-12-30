Küçükler satranç turnuvası yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Küçükler satranç turnuvası yapıldı - Son Dakika

Küçükler satranç turnuvası yapıldı

6 saat önce

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Satranç il temsilciliğinin düzenlemiş olduğu Küçükler Satranç turnuvası sona erdi.

Küçükler satranç turnuvası yapıldı, System.String[]

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Satranç il temsilciliğinin düzenlemiş olduğu Küçükler Satranç turnuvası sona erdi.


Küçükler 7-8-9 Yaş Satranç müsabakaları Konuralp Gazi Gençlik Merkezi'nde yapıldı.


Küçükler kategorisinde satranççılar Düzce birincisi olmak için mücadele etti. 7 yaş kızlarda Defne Özmen, 8 yaş kızlarda Beren Açıkgöz, 9 yaş kızlarda Elif Zeynep Kırışoğlu, 7 yaş açık kategorisinde Yalçın Eymen Özkazanç, 8 yaş açık kategorisinde Abdullah Mete İnceçınar, 9 yaş açık kategorisinde ise Ahmet Kayra Toklu birinci oldu.


Dereceye giren sporculara ödüllerini Konuralp Gazi Gençlik Merkezi Müdür Vekili Cahit Demir ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdür Vekili Mahmut Kır takdim etti. - DÜZCE

Konuralp, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 12:43 Kaynak: İHA
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