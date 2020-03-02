Küçükler Spor Tırmanış Bölge Şampiyonası - Son Dakika
Son Dakika Spor Küçükler Spor Tırmanış Bölge Şampiyonası - Son Dakika Spor

Küçükler Spor Tırmanış Bölge Şampiyonası

6 saat önce

Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) "Spor Tırmanış Küçükler Bölge Şampiyonası" Adana'da yapılan organizasyonla tamamlandı.

Küçükler Spor Tırmanış Bölge Şampiyonası, System.String[]

Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) "Spor Tırmanış Küçükler Bölge Şampiyonası" Adana'da yapılan organizasyonla tamamlandı.


Çukurova Üniversitesi spor salonunda düzenlenen Türkiye Dağcılık Federasyonu Spor Tırmanış Küçükler Boulder (Kısa


Kaya) Bölge Şampiyonası 29 Şubat-01 Mart 2020 tarihleri arasında 16 ilden 115 sporcunun katılımıyla gerçekleşti.


Suriye'deki hain saldırıda şehit olan kahraman askerlerimiz için saygı duruşu ve İstiklal Marşı'yla başlayan yarışlarda konuşan TDF Spor Tırmanış Kurul Başkanı Abdurrahim Ekin, "Ocak ve Şubat ayı içerisinde 4 bölgede gerçekleştirilen ve 449 sporcunun katıldığı bölge şampiyonaları tamamlandı. Ardından Küçükler A, B, C, D ve E kategorilerinde 115 sporcumuz finallere çağrıldı. Ekin, yarışlara katılan tüm sporculara başarı dilerken Adana Gençlik Spor İl Müdürü Abdulkadir Ataşbak'a ve Çukurova Üniversitesi yönetimine ayrıca teşekkür ediyorum" dedi.


Adana Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Halit Yılmazel ile Spor Şefi Hanifi Altun da müsabakaları izledi. - ADANA

Türkiye Dağcılık Federasyonu, Çukurova Üniversitesi, Adana, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 02:27 Kaynak: İHA
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