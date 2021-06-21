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Küçükler ve Yıldızlar Hızlı Satranç Dünya Kupası çevrim içi düzenlenecek - Son Dakika

Küçükler ve Yıldızlar Hızlı Satranç Dünya Kupası çevrim içi düzenlenecek

21.06.2021 10:05
Küçükler ve Yıldızlar Hızlı Satranç Dünya Kupası çevrim içi düzenlenecek, System.String[]

Uluslararası Satranç Federasyonu (FIDE) Küçükler ve Yıldızlar Hızlı Satranç Dünya Kupası, 1-31 Ağustos tarihlerinde çevrim içi düzenlenecek .

Uluslararası Satranç Federasyonu (FIDE) Küçükler ve Yıldızlar Hızlı Satranç Dünya Kupası, 1-31 Ağustos tarihlerinde çevrim içi düzenlenecek .

Türkiye Satranç Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 10, 12, 14, 16, 18 yaş altı, açık ve kızlar olmak üzere farklı kategorilerde düzenlenecek şampiyona, 10 dakika + 3 saniye temposunda oynanacak.

Turnuva, 10 turluk İsviçre sistemi bir eleme turnuvası ve ardından eleme usulü oynanacak 15 dakika +10 saniye temposundaki final turnuvası olmak üzere iki aşamalı yapılacak.

Kupanın final turnuvası, 26-31 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Dünya Kupası, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Küçükler ve Yıldızlar Hızlı Satranç Dünya Kupası çevrim içi düzenlenecek - Son Dakika Spor


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