Son Dakika Haberleri: Küçüklerden Büyük Kampanya

Küçüklerden Büyük Kampanya

56 dakika önce

Giresun'un Görele İlçesi Çavuşlu Beldesi'ndeki Ortaokul öğrencileri, Mavi Kapak Kampanyası düzenleyerek engelliler için seferberlik başlattılar.

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Giresun'un Görele İlçesi Çavuşlu Beldesi'ndeki Ortaokul öğrencileri, Mavi Kapak Kampanyası düzenleyerek engelliler için seferberlik başlattılar.

Çavuşlu Ortaokul öğrencilerinin başlattığı kampanyaya esnaf ve vatandaşlardan da tam destek geldi. Kampanyanın ilçe geneline yayılması beklenilirken Çavuşlu Ortaokul 5-A sınıfı öğrencilerinden Hatice Zeynep Şenay " Bizim gibi yürümek, koşmak isteyen arkadaşlarımızı sevindirmek için öğretmenlerimizle mavi kapak kampanyası başlattık. Kampanyaya yeni başlamış olsak da şu ana kadar 5 yüz kapak topladık, en az bir engelli kardeşimizi sevindirmek için 5 bin kapak toplayarak bir arkadaşımızın ihtiyacına yardımcı olacağız. Unutmayın, belki ileride bizde o duruma düşücez ve bizimde onlar gibi bazı aletlere ihtiyacımız olacak" diyerek kampanyaya herkesin katılması çağrısında bulundu.

Yaşları 9 ile 12 yaş arasında ki çocukların gayretleri çalışmaları sonrasında kampanya öğrenci velileri de katıldı. Öğrenci velileri, kampanyaya destek çağrısında bulunarak, Çavuşlu Ortaokul öğretmen ve idarecilerine teşekkür ettiler. - GİRESUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 12:19 Kaynak: İHA

Görele, Giresun, Çavuşlu, Güncel
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