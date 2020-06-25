Küçükoğlu Holding'den 106 öğrenciye staj ve iş imkânı - Son Dakika

Küçükoğlu Holding'den 106 öğrenciye staj ve iş imkânı

Bünyesindeki şirketlerde üniversite öğrencilerine ve mezunlarına staj ve iş imkanı sağlamak amacıyla üniversitelerin kariyer günü etkinliklerine katılan Küçükoğlu Holding, 19 Haziran'da bir üniversitenin düzenlediği Kariyer Fuarı'nda yer aldı.

Bünyesindeki şirketlerde üniversite öğrencilerine ve mezunlarına staj ve iş imkanı sağlamak amacıyla üniversitelerin kariyer günü etkinliklerine katılan Küçükoğlu Holding, 19 Haziran'da bir üniversitenin düzenlediği Kariyer Fuarı'nda yer aldı. Küçükoğlu Holding, fuarda görüşme sağladığı 106 öğrenci/yeni mezuna staj ve iş imkanı sağlamayı planlıyor.

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Ekonomik hayattan sosyal yaşama, eğitimden kültürel faaliyetlere kadar birçok alanda hayatı yeniden şekillendiren korona virüs salgını, üniversitelerin öğrenciler ve yeni mezunlarını şirketlerle buluşturmak için gerçekleştirdiği kariyer günlerini de dijital ortama taşıdı.


Dijital Kariyer Fuarı'na katılan şirketler arasında Küçükoğlu Holding de yer aldı. Fuar hakkında bilgi veren Küçükoğlu Holding İnsan Kaynakları Müdürü Nebahat Gügercin, öğrencilere ve yeni mezunlara staj ve iş imkanı sunmak, Küçükoğlu Holding şirketlerinin üniversite öğrencilerine ve mezunlarına ulaşmasını kolaylaştırmak amacıyla fuara katıldıklarını söyledi.


Dijital Kariyer Fuarı ile öğrenciler ve yeni mezunlarla lobi ve şirket odalarında çevrim içi görüşme imkanı bulduklarını belirten Nebahat Gügercin, kariyer günleri fuarlarının, öğrencilere ve mezunlara kariyer planlama, iş dünyasını yakından tanıma, staj yapma ve iş bulma fırsatı sunarken, şirketlere de açık pozisyonlarına kalifiye eleman sağlama imkanı verdiğini kaydetti. Fuarın, öğrenciler ve yeni mezunlar ile şirketler arasında sağlıklı bir köprü oluşturduğunu belirten Gügercin, "Salgın sebebiyle bu yıl dijital ortamda yapılan fuarda çevrim içi stantlarda 106 öğrenci ve yeni mezunla görüşme imkanı bulduk. Görüştüğümüz öğrenci ve yeni mezunlara iş ve staj imkanı sağlamak için çalışma yürüteceğiz. İş dünyasının gelecekteki çalışanlarını, yöneticilerini bu gençler oluşturacak" dedi. - İSTANBUL

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 02:50 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Küçükoğlu Holding'den 106 öğrenciye staj ve iş imkânı - Son Dakika Ekonomi

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