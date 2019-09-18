Küçükoğlu, Kalıpçılık Zirvesi’nin altın sponsoru oldu

Ulusal Kalıp Üreticileri Birliği (UKUB) tarafından, 19 Eylül 2019 tarihinde "Yerli Kalıp Güçlü Sanayi" teması bu yıl, 9'uncusu düzenlenecek olan Ulusal Kalıp Zirvesi'nin altın sponsorluğunu Küçükoğlu Holding yapacak.