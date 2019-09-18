Son Dakika Haberleri: Küçükoğlu, Kalıpçılık Zirvesi’nin altın sponsoru oldu
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Küçükoğlu, Kalıpçılık Zirvesi’nin altın sponsoru oldu

2 saat önce

Ulusal Kalıp Üreticileri Birliği (UKUB) tarafından, 19 Eylül 2019 tarihinde "Yerli Kalıp Güçlü Sanayi" teması bu yıl, 9'uncusu düzenlenecek olan Ulusal Kalıp Zirvesi'nin altın sponsorluğunu Küçükoğlu Holding yapacak.

Küçükoğlu, Kalıpçılık Zirvesi’nin altın sponsoru oldu , System.String[]

Ulusal Kalıp Üreticileri Birliği (UKUB) tarafından, 19 Eylül 2019 tarihinde "Yerli Kalıp Güçlü Sanayi" teması bu yıl, 9'uncusu düzenlenecek olan Ulusal Kalıp Zirvesi'nin altın sponsorluğunu Küçükoğlu Holding yapacak.

Eylül, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 11:10 
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