Son Dakika Haberleri: Küçükoğlu, Slovenya’da üretime başladı
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Küçükoğlu, Slovenya’da üretime başladı

2 saat önce

Slovenya'da 2018'de satın aldıkları şirketle Ak Automotive markasıyla üretime başlayan Küçükoğlu Holding, küresel bazda markalaşarak yaygınlaşmak amacında.

Küçükoğlu, Slovenya’da üretime başladı, System.String[]
Slovenya'da 2018'de satın aldıkları şirketle Ak Automotive markasıyla üretime başlayan Küçükoğlu Holding, küresel bazda markalaşarak yaygınlaşmak amacında.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 09:48 
Slovenya, Ekonomi
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