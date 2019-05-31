Küçükoğlu, Slovenya’da üretime başladı
2 saat önce
Slovenya'da 2018'de satın aldıkları şirketle Ak Automotive markasıyla üretime başlayan Küçükoğlu Holding, küresel bazda markalaşarak yaygınlaşmak amacında.
Slovenya
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 09:48
'da 2018'de satın aldıkları şirketle Ak Automotive markasıyla üretime başlayan Küçükoğlu Holding, küresel bazda markalaşarak yaygınlaşmak amacında.
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