Küçüköksüz Güven Tazeledi
18 dakika önce
Ordu'nun Çamaş İlçe Ziraat Odası Başkanlığı seçimlerinde mevcut başkan Muammer Küçüköksüz güven tazeledi.
Ordu
'nun Çamaş
İlçe Ziraat Odası Başkanlığı seçimlerinde mevcut başkan Muammer Küçüköksüz güven tazeledi.
Çamaş İlçe Ziraat Odasında başkanlık için yapılan seçimde 23 delegeden 22'sinin oyunu alan Muammer Küçüköksüz, tekrar başkan seçildi. Küçüköksüz, tüm destekçilerine teşekkür ederek, hayırlı olması temennisinde bulundu.
Seçime, muhtarlar, delegeler, siyasi parti temsilcileri ve çiftçiler katıldı. - ORDU
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 05:49 Kaynak: İHA
Beşiktaş'ın Efsane Oyuncusu Pascal Nouma Babasını Kaybetti
Son Dakika! Erdoğan, Kartal'da Çöken Bina ile İlgili Net Konuştu: Artık Sabrımız Kalmadı
Erdoğan'ın Müjdesini Verdiği Tanzim Satış İçin Çadırlar Kurulmaya Başlandı
Eşi ile Sevgilisi Tarafından Öldürülen Tamircinin Cesedinin Çamaşır Suyuyla Yıkandığı Ortaya Çıktı