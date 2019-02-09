Son Dakika Haberleri: Küçüköksüz Güven Tazeledi

Küçüköksüz Güven Tazeledi

18 dakika önce

Ordu'nun Çamaş İlçe Ziraat Odası Başkanlığı seçimlerinde mevcut başkan Muammer Küçüköksüz güven tazeledi.

Küçüköksüz Güven Tazeledi, System.String[]
Ordu'nun Çamaş İlçe Ziraat Odası Başkanlığı seçimlerinde mevcut başkan Muammer Küçüköksüz güven tazeledi.

Çamaş İlçe Ziraat Odasında başkanlık için yapılan seçimde 23 delegeden 22'sinin oyunu alan Muammer Küçüköksüz, tekrar başkan seçildi. Küçüköksüz, tüm destekçilerine teşekkür ederek, hayırlı olması temennisinde bulundu.

Seçime, muhtarlar, delegeler, siyasi parti temsilcileri ve çiftçiler katıldı. - ORDU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 05:49 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Beşiktaş'ın Efsane Oyuncusu Pascal Nouma Babasını Kaybetti Son Dakika! Erdoğan, Kartal'da Çöken Bina ile İlgili Net Konuştu: Artık Sabrımız Kalmadı

Erdoğan'ın Müjdesini Verdiği Tanzim Satış İçin Çadırlar Kurulmaya Başlandı Eşi ile Sevgilisi Tarafından Öldürülen Tamircinin Cesedinin Çamaşır Suyuyla Yıkandığı Ortaya Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.2.2019 18:07:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Küçüköksüz Güven Tazeledi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]