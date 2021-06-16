KÜÇÜKSU DERESİ'NDEN BOĞAZA ÇAMUR AKTI - Son Dakika

İstanbul'da etkili olan yağış sonrası Küçüksu Deresi'nden gelen çamurlu su boğaza aktı. Mavi suyun rengi kahverengiye döndü. Suyun renginde yaşanan değişim ise havadan görüntülendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul Anadolu yakasında sabah saatlerinde başlayan sağanak yağmur sonrası Küçüksu Deresi'nden gelen çamur boğaza aktı. Mavi suyun rengi kahverengiye döndü. Çamura bulanan boğaz havadan görüntülendi.