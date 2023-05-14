Küçükyağlı Köyünde Seçmenler Sandık Başında - Son Dakika
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Küçükyağlı Köyünde Seçmenler Sandık Başında

Küçükyağlı Köyünde Seçmenler Sandık Başında

14.05.2023 09:52

Nevşehir'in Kozaklı ilçesine bağlı Küçükyağlı köyünde 4 kadın 10 seçmen, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gitti. Köy muhtarı, köyde yaşayanların tamamının seçmen olduğunu belirtti ve sonucun en kısa sürede belli olacak köylerden olduklarını dile getirdi.

Nevşehir'in Kozaklı ilçesine bağlı Küçükyağlı köyünde vatandaşlar, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandığa gitti.
İlçeye 7 kilometre mesafedeki Küçükyağlı köyünde 4'ü kadın 10 seçmen bulunuyor.
Sandık kurulunun hazırlıkları tamamlamasının ardından köy camisinin kullanılmayan lojman binasına gelen köy sakinleri, 1046 numaralı sandıkta oylarını kullanıyor.
Köy muhtarı Musa Yağmuroğlu, AA muhabirine, köyde yaşayanların tamamının seçmen olduğunu söyledi.
Ülke genelinde sandıkların açılmasıyla sonucu en kısa sürede belli olacak köylerden olduklarını dile getiren Yağmuroğlu, "Köyün nüfusu 10 kişi. Gençler burada kalmıyor, şehirlerde yaşıyor. Yaşlı kesim ise köyde çiftçilikle geçimini sağlıyor." dedi.
Köy sakinlerinden Hakan Yağmur da oyunu kullanmak için erken vakitte sandığa geldiğini belirterek, "Bu seçimlerin vatana millete hayırlı olmasını diliyorum. Oyumuzu attıktan sonra bahçeye gidip ilaçlama yapacağım." diye konuştu.

Kaynak: AA
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Nevşehir, Kozaklı, Güncel, Son Dakika

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