Son Dakika Haberleri: Küçükyalı'da engelli rampası yarım kalan üst geçit havadan görüntülendi
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Küçükyalı'da engelli rampası yarım kalan üst geçit havadan görüntülendi

1 saat önce

Maltepe'de bulunan üst geçidin bir tarafında engelli rampası bulunurken, diğer tarafındaki rampa inşası yarım kaldı.

Küçükyalı'da engelli rampası yarım kalan üst geçit havadan görüntülendi, System.String[]

Maltepe'de bulunan üst geçidin bir tarafında engelli rampası bulunurken, diğer tarafındaki rampa inşası yarım kaldı. Üst geçit havadan görüntülendi.
Maltepe, D-100 Karayolu Küçükyalı mevkiinde bulunan Altıntepe Üst Geçidi'nde yapılan engelli rampası yarım kaldı. Geçidin kuzey kısmında engelli rampası bulunurken, güney kısmındaki rampa inşa halinde yarım kaldı. Aydınevler Mezarlığı'na bakan Kadıköy istikametinde, engelli rampasının bulunmasına rağmen, Kartal istikameti yönünde, engelli rampası için dikilen beton direkler havadan da görüntülendi.

"YAŞLI VE HASTA İNSANLAR MAĞDUR OLUYORLAR"
Keramettin Koçgirli isimli bir vatandaş, "Engelli rampası bir tarafta var, maalesef diğer tarafta yok. İnsanlar burada çok mağdur. Yaşlı ve hasta insanlar maalesef mağdur oluyorlar. Geçenlerde bir kişiye ben kendim yardımcı oldum." derken,  başka bir kişi ise, "Çok zor durumdayız, özellikle yaşlılar için daha da zor. Merdivenleri nefes nefese çıkıyoruz. Engelliler üst geçidi kullanamıyor." diye konuştu.

Görüntü Dökümü:
-Üst geçidin drone ile havadan görüntüsü
-köprü üzerinden aktüel görüntüler
-vatandaşlar ile röp
-engelli rampasından görüntü
-engelli rampası olmayan taraftaki beton bloklardan görüntü
-genel ve detay görüntüler


- İstanbul
Maltepe, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 01:03 Kaynak: DHA
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