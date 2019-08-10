Son Dakika Haberleri: Küçükyalı'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 1 yaralı
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Küçükyalı'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 1 yaralı

35 dakika önce

Küçükyalı'da sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği bir otomobil, önünde seyreden minibüse çarptı.

Küçükyalı'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 1 yaralı, System.String[]
Küçükyalı'da sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği bir otomobil, önünde seyreden minibüse çarptı. Kazada, araç sürücüsü hafif yaralanırken, 2 araçta maddi hasar meydana geldi. Kaza, Küçükyalı D-100 Karayolu İstanbul istikametinde saat 11.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki Arif K. idaresindeki 54 FZ 530 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle önünde bulunan 34 AV 7687 plakalı minibüse çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Arif K., hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Hafif yaralanan otomobil sürücü Arif K., ambulansta tedavi edildi. Kazaya karışan 2 araçta maddi hasar meydana geldi. Minibüs şoförü Cezayir A., "Sol tarafta yavaşlamıştım, dörtlüleri yakmıştım. Yol boştu zaten. Arkadan zikzak yaparak geldi, vurdu. Süratliydi" dedi.
(İHA)
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 12:55 Kaynak: İHA
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