Küçükyalı'daki marinada vatandaşın teknelerine tahliye kararı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Küçükyalı'daki marinada vatandaşın teknelerine tahliye kararı - Son Dakika

Küçükyalı'daki marinada vatandaşın teknelerine tahliye kararı

6 saat önce

İBB tarafından alınan kararla, Maltepe Küçükyalı'daki marinada bulunan tekneler tahliye edilmeye başlandı.

Küçükyalı'daki marinada vatandaşın teknelerine tahliye kararı, System.String[]

İBB tarafından alınan kararla, Maltepe Küçükyalı'daki marinada bulunan tekneler tahliye edilmeye başlandı. Durma tepki gösteren tekne sahipleri marinaya ücret ödediklerini söyleyerek, İBB'nin marina alanını özel bir işletmeye kiralayacağını iddia etti.

Maltepe'de yaşanan olayda, iddiaya göre İBB'nin marina hakkında verdiği kararın ardından zabıta ekipleri vatandaşların Küçükyalı'da marinaya bağladıkları tekneleri buradan çekmeleri gerektiğini belirtti. Tekne sahipleri ise marina ücretini ödediklerini, teknelerin çekilmesi ile ilgili kendilerine herhangi bir ihtarname gönderilmediğini belirtti. İBB'nin marina alanını özel bir işletmeye kiralayacağını iddia eden ve kendilerine haksızlık yapıldığını belirten tekne sahipleri duruma tepki gösterdi. Tekne sahipleri ile görevliler arasında sabah saatlerinden beri gerginlik sürerken, bazı teknelerin marinadan çekildiği görüldü. Çevik Kuvvet polisleri olay yerinde güvenlik önlemleri aldı.

Duruma tepki gösteren bir vatandaş, "Büyükşehir Belediyesi burayı kendine has işletmeye açacak. Spor alanı adı altında afiş astı. 15 gün önce de asmıştı. Yapmadı iptal etti. Şimdi bir daha astı. Spor yapacağı yok. Burayı kapatıp kendine işletme açacak" dedi.

(Metin Başar/İHA)

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Maltepe, Marina, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 03:35 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ekrem İmamoğlu nezle olduğu için İBB Meclisi toplantısına katılmadı
İstanbul'da içi yolcu dolu olan minibüsü silahla taradılar! O anlar kamerada Üniversitelerin tatil edilmesinin ardından otogarlarda yoğunluk başladı Koronavirüs nedeniyle ibadete kapatılan Kabe'yi ebabil kuşları tavaf etti

Son Dakika Haberleri
22:18 Koronavirüs tedbirleri kapsamında okulları tatil edilince üniversiteliler terminallere akın etti
22:16 Milli Eğitim Bakanı Selçuk, eğitimde koronavirüs tedbirlerinin detaylarını açıkladı: (1)
22:16 Irak'ta Kovid-19 vaka sayısı 83'e yükseldi
22:14 Üniversitelerde tatil öğrencileri kapsıyor
22:14 Bartın'da öğrenciler otobüs firmalarının yazıhanelerine akın etti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2020 22:18:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Küçükyalı'daki marinada vatandaşın teknelerine tahliye kararı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]