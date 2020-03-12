Küçükyalı'daki marinada vatandaşın teknelerine tahliye kararı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Küçükyalı'daki marinada vatandaşın teknelerine tahliye kararı - Son Dakika

Küçükyalı'daki marinada vatandaşın teknelerine tahliye kararı

6 saat önce

Küçükyalı'daki marinada vatandaşın teknelerine tahliye kararı Marina alanının özel bir işletmeye kiralanacağı iddiası tekne sahiplerini üzdü İBB tarafından alınan kararla, Maltepe Küçükyalı'daki marinada bulunan tekneler tahliye edilmeye başlandı.

Küçükyalı'daki marinada vatandaşın teknelerine tahliye kararı, System.String[]

Küçükyalı'daki marinada vatandaşın teknelerine tahliye kararı

Marina alanının özel bir işletmeye kiralanacağı iddiası tekne sahiplerini üzdü

İSTANBUL - İBB tarafından alınan kararla, Maltepe Küçükyalı'daki marinada bulunan tekneler tahliye edilmeye başlandı. Durma tepki gösteren tekne sahipleri marinaya ücret ödediklerini söyleyerek, İBB'nin marina alanını özel bir işletmeye kiralayacağını iddia etti.

Maltepe'de yaşanan olayda, iddiaya göre İBB'nin marina hakkında verdiği kararın ardından zabıta ekipleri vatandaşların Küçükyalı'da marinaya bağladıkları tekneleri buradan çekmeleri gerektiğini belirtti. Tekne sahipleri ise marina ücretini ödediklerini, teknelerin çekilmesi ile ilgili kendilerine herhangi bir ihtarname gönderilmediğini belirtti. İBB'nin marina alanını özel bir işletmeye kiralayacağını iddia eden ve kendilerine haksızlık yapıldığını belirten tekne sahipleri duruma tepki gösterdi. Tekne sahipleri ile görevliler arasında sabah saatlerinden beri gerginlik sürerken, bazı teknelerin marinadan çekildiği görüldü. Çevik Kuvvet polisleri olay yerinde güvenlik önlemleri aldı.

Duruma tepki gösteren bir vatandaş, "Büyükşehir Belediyesi burayı kendine has işletmeye açacak. Spor alanı adı altında afiş astı. 15 gün önce de asmıştı. Yapmadı iptal etti. Şimdi bir daha astı. Spor yapacağı yok. Burayı kapatıp kendine işletme açacak" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Maltepe, Marina, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 08:27 Kaynak: İHA
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