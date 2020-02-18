Küçükyaman: "Biz, bu işe inandık, şampiyon olacağız " - Son Dakika
Son Dakika Spor Küçükyaman: 'Biz, bu işe inandık, şampiyon olacağız ' - Son Dakika Spor

Küçükyaman: "Biz, bu işe inandık, şampiyon olacağız "

7 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Bölgesel Amatör Lig (BAL) 7. Grup'ta mücadele eden Isparta32 Spor'da liderlik sevinci yaşanıyor.

Küçükyaman:

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Bölgesel Amatör Lig (BAL) 7. Grup'ta mücadele eden Isparta32 Spor'da liderlik sevinci yaşanıyor.


Isparta 32 Spor olarak sezon başından bu yana büyük uğraşlar verdiklerini ve hedeflerinin şampiyonluk olduğunu belirten 2. Başkan Galip Küçükyaman, "Yaklaşık 2 yıldır Ispartaspor'umuzda yöneticilik yapıyorum. Futbolu çok seviyorum. Karaman maçındaki o güzel atmosferde ben dahi çıkıp futbol oynayasım geldi. Futbolcularımıza da maçtan önce bunu söyledim. Bu maçı kazanın ve şehrimize şampiyonluk yaşatın diye. Allah'a şükür kazandık. Kalan 8 haftada şampiyon olacağımıza yürekten inanıyorum. Biz Allah'ın izniyle şampiyon olacağız. Takımımızın yanında olan Isparta Valimiz Ömer Seymenoğlu'na TBMM Başkan Vekili Süreyya Sadi Bilgiç'e, Belediye Başkanımız Şükrü Başdeğirmen'e, milletvekillerimize, kent protokolüne ve taraftarımıza sonsuz teşekkür ediyorum. Bu Pazar günü Sarayköyspor'la oynanacak maça da tüm sporseverleri davet ediyorum. Tribünleri tıklım tıklım görmek istiyoruz" diye konuştu. - ISPARTA

Türkiye Futbol Federasyonu, Isparta, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 04:26 Kaynak: İHA
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