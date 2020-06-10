Bölgesel Amatör Lig (BAL) 7. Grup'ta mücadele eden Isparta 32 Spor'da 2. Başkanı Galip Küçükyaman, Isparta olarak şampiyonluğa inandıklarına belirterek, kendi birlik ve beraberliğe davet etti.



"Gelin omuz verelim, bu takım hepimizin"



18 Temmuz'da başlayacağı açıklanan Bölgesel Amatör Liginde şampiyonluğun en güçlü ekibi olduklarını dile getiren 2. Başkan Küçükyaman, " İyi bir takımımız var. Ispartaspor için 2. dönem beraber olduk. Çalışıyoruz. İki kaliteli futbolcuyu bir arada tutmak zor. Başarısız mı olduk! Elimizden geleni yaptık. Başarılıydık. Son 4 haftaya girilerken heyecan yarıda kaldı. Korona virüs araya girdik.Tekrar başlayacağız.Kalan 4 maç bence oynasın. Şampiyon olacağız. Buna yürekten inanıyorum. Hakkımızla ve bileğimizle çıkalım. İşimizde başarılıysak sporda da başarılı olmak zorundayız. Yöneticilik çok fedakarlık ister. Ben de dahil yöneticilerimiz çocuğun rızkını veriyor. 1000 TL'si varsa 500'ünü veriyor. Şampiyon olmayalım mı? Bu takım şampiyon olacak. Bu şehir daha üst ligleri hak ediyor. Bu şehir tam anlamıyla bir kenetlense bırak BAL'ı üst liglerde de kimseye bırakmaz şampiyonluğu. O potansiyel var Isparta'mızda. Gelin omuz verelim, bu takım hepimizin. El ele verirsek daha kolay olacaktır" diye konuştu.



Kent protokolüne teşekkür etti



Belediye meclisinde Isparta 32 Spor'a otobüs alınması konusunda çalışma yapan Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'e de teşekkür eden 2. Başkan Galip Küçükyaman, "Isparta Belediye Başkanımız Şükrü Başdeğirmen, otobüsü meclisten geçirdi. Otobüsü de verecek ve verdiği sözleri tuttu. Otobüs işi de gerçekleşti. Takım şampiyon olsun, belediye başkanımızın takıma 3 kat daha artacak. Bölgesel Amatör Lig'de rekor seyircimiz var. Biz il takımıyız ya bütün takımlar bizim üzerimize oynuyor. Her türlü oyun oynanıyor. Isparta olarak biz bu işi götüreceğiz" dedi - ISPARTA