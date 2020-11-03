İzmir depreminde hayatlarını kaybeden Küçükyumuk ailesi, gözyaşlarıyla uğurlandı - Son Dakika

İzmir depreminde hayatlarını kaybeden Küçükyumuk ailesi, gözyaşlarıyla uğurlandı

03.11.2020 14:27

İzmir depreminde hayatlarını kaybeden Küçükyumuk ailesi, gözyaşlarıyla uğurlandı İzmir'de meydana gelen büyük depremde enkaz altından cansız bedenleri çıkarılan Küçükyumuk ailesi Aydın Bey Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından sevenlerinin gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.

İzmir depreminde hayatlarını kaybeden Küçükyumuk ailesi, gözyaşlarıyla uğurlandı

AYDIN - İzmir'de meydana gelen büyük depremde enkaz altından cansız bedenleri çıkarılan Küçükyumuk ailesi Aydın Bey Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından sevenlerinin gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.

Ege Denizi'nde meydana gelen 6.6 şiddetindeki depremde Mert ve Eda ile 2 yaşındaki oğulları Ateş Küçükyumuk bulundukları Mansuroğlu Mahallesi Doğanlar apartmanın göçmesi sonucu enkaz altında kalmıştı. Depremin ardından Küçükyumuk ailesinin yakınları kendilerine ulaşamazken, sosyal medya üzerinden ailenin kurtarılması için çağrı yapmıştı. Doğanlar Apartmanı enkazında çalışmalarını sürdüren arama kurtarma ekipleri 55 saatin sonunda enkaz altındaki aileye ulaştı. Ekipler baba Mert, anne Eda ve 2 yaşındaki çocukları Ateş Küçükyumuk'un cansız bedenlerini enkaz altından çıkardı.

"Gözyaşları arasında uğurlandılar"

İzmir depreminde hayatını kaybeden Aydınlı Küçükyumuk ailesi için cenaze namazı Efeler Bey Camii'nde kılındı. Küçükyumuk ailesinin yakınları tabutlara sarılarak uzun süre gözyaşı döktü. Cenaze namazının ardından Baba Mert Küçükyumuk Efeler Kemer Mezarlığı'nda, anne Eda ve 2 yaşındaki oğulları Ateş Küçükyumuk ise İzmir'in Bornova ilçesinde Yeni Hacılarkırı mezarlığında sevenlerinin gözyaşları içerisinde defnedildi.

Cenazeye depremde hayatını kaybeden Mert Küçükyumuk'un annesi Seher ve babası Aydın Küçükyumuk, Eda Küçükyumuk'un annesi Hatice ve babası Abdurrahman Savran, Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay ile Küçükyumuk ailesinin yakınları ve vatandaşlar katıldı.

İzmir depreminde hayatlarını kaybeden Küçükyumuk ailesi, gözyaşlarıyla uğurlandı
İzmir depreminde hayatlarını kaybeden Küçükyumuk ailesi, gözyaşlarıyla uğurlandı
İzmir depreminde hayatlarını kaybeden Küçükyumuk ailesi, gözyaşlarıyla uğurlandı
İzmir depreminde hayatlarını kaybeden Küçükyumuk ailesi, gözyaşlarıyla uğurlandı
İzmir depreminde hayatlarını kaybeden Küçükyumuk ailesi, gözyaşlarıyla uğurlandı
İzmir depreminde hayatlarını kaybeden Küçükyumuk ailesi, gözyaşlarıyla uğurlandı
İzmir depreminde hayatlarını kaybeden Küçükyumuk ailesi, gözyaşlarıyla uğurlandı
İzmir depreminde hayatlarını kaybeden Küçükyumuk ailesi, gözyaşlarıyla uğurlandı
İzmir depreminde hayatlarını kaybeden Küçükyumuk ailesi, gözyaşlarıyla uğurlandı
İzmir depreminde hayatlarını kaybeden Küçükyumuk ailesi, gözyaşlarıyla uğurlandı
İzmir depreminde hayatlarını kaybeden Küçükyumuk ailesi, gözyaşlarıyla uğurlandı
İzmir depreminde hayatlarını kaybeden Küçükyumuk ailesi, gözyaşlarıyla uğurlandı
İzmir depreminde hayatlarını kaybeden Küçükyumuk ailesi, gözyaşlarıyla uğurlandı
İzmir depreminde hayatlarını kaybeden Küçükyumuk ailesi, gözyaşlarıyla uğurlandı
İzmir depreminde hayatlarını kaybeden Küçükyumuk ailesi, gözyaşlarıyla uğurlandı

Cenaze, Aydın, İzmir, Ateş, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İzmir depreminde hayatlarını kaybeden Küçükyumuk ailesi, gözyaşlarıyla uğurlandı - Son Dakika


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