KUDAKA 112. Yönetim Kurulu Toplantısı

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) 112. Yönetim Kurulu Toplantısı, Bayburt'ta yapıldı.

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) 112. Yönetim Kurulu Toplantısı, Bayburt'ta yapıldı.

Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan başkanlığında, Bayburt Baksı Müzesinde gerçekleştirilen toplantıya, Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Bayburt İl Genel Meclis Başkanı Süleyman Ağın, Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Tanoğlu ile KUDAKA Genel Sekreteri Prof. Dr. Osman Demirdöğen katıldı.

Vali Pehlivan, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, yönetim kurulu üyelerini Bayburt'ta ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

KUDAKA Genel Sekreteri Prof. Dr. Demirdöğen de ajans çalışmaları hakkında yönetim kurulu üyelerini bilgilendirdi.

Daha sonra gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

Toplantının ardından ilgililer, ünlü yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın "Nuri Bilge Ceylan Baksı'da" isimli fotoğraf sergisini gezdi.

Baksı Müzesi'ndeki sergi, 25 Ağustos'a kadar gezilebilecek.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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