KUDAKA 115. Yönetim Kurulu Toplantısı, Bayburt Valisi Epcim başkanlığında yapıldı

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) 115. Yönetim Kurulu Toplantısı, Bayburt Valisi Cüneyt Epcim başkanlığında Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Erzurum Valisi Okay Memiş ve KUDAKA yönetim kurulu üyelerinin katılımı ile Erzurum'da gerçekleştirildi.



Bayburt Valisi Cüneyt Epcim'in toplantı gündemine ilişkin konuşmasının ardından KUDAKA Genel Sekreteri Prof. Dr. Osman Demirdöğen, aylık ajans faaliyetleri ile ilgili yaptığı bilgilendirme sunumunda; Ajans, iş ve işleyişine ilişkin genel değerlendirmelerde bulundu.



Daha sonra gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı. - BAYBURT