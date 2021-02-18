KUDAKA 2021 yılı fizibilite desteği programı açıklandı - Son Dakika

KUDAKA 2021 yılı fizibilite desteği programı açıklandı

18.02.2021 11:58
KUDAKA 2021 yılı fizibilite desteği programı açıklandı, System.String[]

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansının bölgedeki paydaşların, yerel ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek ve yerel kalkınma kapasitesini artırıcı faaliyetlerine destek sağlamak için uygulamayı planladığı 2021 Yılı Fizibilite Desteği Programı ilan edildi.

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansının bölgedeki paydaşların, yerel ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek ve yerel kalkınma kapasitesini artırıcı faaliyetlerine destek sağlamak için uygulamayı planladığı 2021 Yılı Fizibilite Desteği Programı ilan edildi.

2021 yılı fizibilite desteği programının genel amacı, bölgenin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına ve bölgenin yenilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesine yönelik yatırım projelerinin fizibilite çalışmalarının desteklenmesi olduğu belirtilirken fizibilite desteği programının özel amacının ise bölgenin turizm, tabii kaynaklar ve et-süt-arıcılık sektörlerinde ulusal ve uluslararası alanlarda söz sahibi ve rekabetçi bir bölge olması için bölgede gerekli altyapının oluşturulması, mevcut fiziki altyapının iyileştirilmesi, hizmet kalitesinin yükseltilmesi, uluslararası standartlara uygun katma değeri yüksek ürünlerin üretilmesi, ürün ve hizmet çeşitliliğinin artırılması ve yatırım ortamı oluşturulması için yatırım önerilerinin fizibilitelerinin hazırlanması olduğu ifade edildi.

2021 yılı teknik destek programının öncelikleri ve bütçesi şöyle:

"Öncelik 1: Kış, kültür, doğa, sağlık ve spor turizmi potansiyelinin ekonomiye kazandırılmasına yönelik fizibilitelerin hazırlanması

Öncelik 2: Et, süt ve arıcılık sektörü ürünlerinin katma değerinin artırılması ve bu sektörlere yönelik yeni yatırımların yapılması adına fizibilitelerin hazırlanması

Öncelik 3: Tabii kaynakların (doğal taş, karbondioksit gazı, perlit, krom, mermer, biokütle, jeotermal, güneş ve rüzgar enerjisi vb.) ekonomiye kazandırılması, üretim kapasitelerinin artırılması ve yenilikçi yöntemlerle işlenmesi amacıyla gerekli fizibilite çalışmalarının yapılması

Öncelik 4: Et, süt, arıcılık, tabii kaynaklar ve turizm sektörleri başta olmak üzere bölgede kaynak verimliliğine hizmet edecek yatırımların fizibilitelerinin hazırlanması

Öncelik 5: Yerel kalkınma fırsatı olarak değerlendirilebilecek, özellikle ihracat potansiyeli taşıyan önemli yatırım konularına yönelik fizibilitelerin hazırlanması

2021 Yılı Fizibilite Desteği Programının Bütçesi ve Süresi

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı 2021 yılı bütçesinden Fizibilite Desteği Programı için ayrılan toplam yıllık tutar 2.000.000 TL'dir. Bu program çerçevesinde projelere Ajans tarafından sağlanacak asgari destek tutarı 25.000,00 TL, azami destek tutarı ise 250.000,00 TL'dir. Program kapsamında azami proje süresi 1 yıl'dır. Ajans tarafından sağlanacak Fizibilite Desteği Programı'ndan Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliğinin 7/A maddesinde belirtilen aşağıdaki başvuru sahipleri yararlanabilir: Yerel yönetimler, üniversiteler, diğer kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, organize sanayi bölgeleri, sanayi siteleri, teknoparklar, teknoloji geliştirme bölgesi yönetici şirketleri, Endüstri bölgesi yönetici şirketleri, Teknoloji transfer ofisi yönetici şirketleri, İş geliştirme merkezleri yönetici şirketleri, Birlikler ve kooperatifler. Bu programda her bir fizibilite teklifi Ajansa ulaştığı tarihten itibaren en fazla bir ay içerisinde teknik ve mali açıdan değerlendirilecek ve başarılı bulunan başvurular destek kararı için ilk toplantısında gündeme alınarak onaylanmak üzere Yönetim Kuruluna sunulacaktır. Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulunun vereceği destek kararları neticesinde program için ayrılmış olan destek bütçesinin başarılı bulunan tekliflere tahsis edilmesinden sonra başvuru kabulüne son verilecektir. Başvuru Formu ve başvuru için talep edilen diğer belgeler www.kudaka.gov.tr ve www.kaysuygulama.sanayi.gov.tr adreslerinden ulaşılacak olan Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden elektronik ortamda doldurulacaktır. Destek taleplerinin KAYS üzerinden tamamlanması ve onaylanması için son tarih 24 Aralık 2021'dir. Taahhütnameler ise e-imzalı ya da ıslak imzalı olarak 31 Aralık 2021 tarihine kadar Ajansa sunulmalıdır. Başvurular taahhütnamelerin teslim edilmesi ile birlikte tamamlanmış olacaktır." - ERZURUM

KUDAKA 2021 yılı fizibilite desteği programı açıklandı

Türk Lirası, Doğal Taş, Yatırım, Turizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel KUDAKA 2021 yılı fizibilite desteği programı açıklandı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Altay Bayındır bu sezon ligde gösterdiği performansla geçen sezonun istatistiklerini geride bıraktı Gürültü yapan komşu çocuklarının başından aşağıya pis kokulu sarı bir sıvı döktü Dünya "Rüzgar esti, hamile kaldım" diyen kadını konuşuyor! Polis iddiayla ilgili soruşturma başlattı Ünlü yıldız Paris Hilton, Carter Reum ile nişanlandı Karda poşetle kayan 3 genç elektrik direğine çarparak yola savruldu! O anlar kamerada Kaza yapan otomobilde hareketsiz yatan sürücünün uyuşturucu komasına girdiği belirlendi Türkiye'nin mutluluk haritası çıkarıldı! Mutsuzların sayısı artarken en çok mutlu eden şey ise yüzde 70.9 ile sağlık oldu Aleyna Tilki'den "Ölüm hakkında ne düşünüyorsun" sorusuna pes dedirten cevap: Küçük yaştan beri ilgim var
Porto-Juventus maçında Pepe, Merih Demiral'a yumruk atmaya kalktı Porto-Juventus maçında Pepe, Merih Demiral'a yumruk atmaya kalktı         
11:55
Altının gram fiyatı 399 liradan işlem görüyor Altının gram fiyatı 399 liradan işlem görüyor         
11:23
Normalleşme süreci başlıyor! Belirlenen 8 şartı uygulayan restoran ve kafeler, müşterilerini ağırlayabilecek Normalleşme süreci başlıyor! Belirlenen 8 şartı uygulayan restoran ve kafeler, müşterilerini ağırlayabilecek         
11:09
Vatandaşı isyan ettiren yağ fiyatları Güldür Güldür'e konu oldu Vatandaşı isyan ettiren yağ fiyatları Güldür Güldür'e konu oldu         
11:00
İlişki yaşadığı mesai arkadaşını öpen çalışan, Yargıtay kararıyla tazminatsız kovuldu İlişki yaşadığı mesai arkadaşını öpen çalışan, Yargıtay kararıyla tazminatsız kovuldu         
10:55
Belediye çalışanının bıraktığı not araç sahibini duygulandırdı: Aracın aynasını kırdık, sizi bulamadık Belediye çalışanının bıraktığı not araç sahibini duygulandırdı: Aracın aynasını kırdık, sizi bulamadık         
10:20
Akşener'in Demirtaş ve PKK'ya yönelik sözlerinden rahatsız olan HDP, görüşme talebinden vazgeçti Akşener'in Demirtaş ve PKK'ya yönelik sözlerinden rahatsız olan HDP, görüşme talebinden vazgeçti         
10:15
Sosyal medyada başlayan Sosyal medyada başlayan "Maske sağlığa zararlıdır" propagandası büyük tepki çekti         
09:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi! İşte martta başlayacak normalleşme sürecinin detayları Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi! İşte martta başlayacak normalleşme sürecinin detayları         
09:34
Sultanahmet'e çakarlı araçla gelen 2. Abdülhamid'in torunu Sultanahmet'e çakarlı araçla gelen 2. Abdülhamid'in torunu "Yolun yolumuzdur şehzadem" sloganlarıyla karşılandı         
09:28
Doğuştan vajinası ve rahmi olmayan kadın, ameliyat için maddi destek bekliyor Doğuştan vajinası ve rahmi olmayan kadın, ameliyat için maddi destek bekliyor         
09:12
Burnuna gelen kötü koku üzerine tavan arasında cansız beden buldu Burnuna gelen kötü koku üzerine tavan arasında cansız beden buldu         
09:08
Mantar üretimine başlayan kadın, Mantar üretimine başlayan kadın, "İki gün sonra iflas eder" diyenlere aylık 18 bin TL ciro ile cevap verdi         
08:44
Vaka sayısına göre kısıtlamalar kalkacak! İşte normalleşmeye en yakın ve en uzak illerimiz Vaka sayısına göre kısıtlamalar kalkacak! İşte normalleşmeye en yakın ve en uzak illerimiz         
21:58
12 yaşındaki çocuk, babaannesinin evine giren hırsızı öldürdü 12 yaşındaki çocuk, babaannesinin evine giren hırsızı öldürdü         
17:22
Çölün ortasında inanılmaz olay! Bir arabanın yanında 8 cansız beden bulundu Çölün ortasında inanılmaz olay! Bir arabanın yanında 8 cansız beden bulundu         
16:54
Eksi 10 derecede narkozla hayatına son veren doktorun veda mektubu ortaya çıktı Eksi 10 derecede narkozla hayatına son veren doktorun veda mektubu ortaya çıktı         
16:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2021 12:08:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: KUDAKA 2021 yılı fizibilite desteği programı açıklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei