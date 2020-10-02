KUDAKA başarılı projelerle sözleşme imzaladı - Son Dakika

KUDAKA başarılı projelerle sözleşme imzaladı

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı 2020 yılı Teknik Destek Programı kapsamında Temmuz-Ağustos döneminde başarılı bulunan projelerin destek sözleşmeleri imzalandı.

KUDAKA başarılı projelerle sözleşme imzaladı, System.String[]

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı 2020 yılı Teknik Destek Programı kapsamında Temmuz-Ağustos döneminde başarılı bulunan projelerin destek sözleşmeleri imzalandı.

KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven, Birlik Vakfı Erzincan Şube Başkanı Levent Ciminli ve Erzincan Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği Başkanı Levent Baydaş'ın katılımlarıyla gerçekleşen imza töreni ile 2020 yılı Teknik Destek 4.Dönem destekleri kapsamında verilen desteklerin Erzincan Ekonomisi ve Beşeri Sermayesi üzerine yapacağı olumlu etkiler üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.

İmzalanan projeler ile vakıf üyelerinin ulusal ve bölgesel destek mekanizmalarına ve bu kapsamda Kalkınma Ajansları, KOSGEB, Bölge Kalkınma İdareleri ve AB Hibelerine ulaşım ve başvuru yollarına dair uygulamalı eğitimler verilerek bölgeye fon sağlamaya ve yatırım yapmaya yönelik katkı sağlanması; Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği'ne verilen destek ile de bölgenin turizm sektörünün gelişimi adına, sektör çalışanları ve yöneticilerine turizm ve turistlerle iletişim eğitimleri verilerek sektör beşeri sermayesinin niteliklerinin artırılmasının sağlanması ve Erzincan ilinin sosyo-ekonomik gelişimine katkıda bulunulması hedefleniliyor. - ERZİNCAN

KUDAKA başarılı projelerle sözleşme imzaladı
KUDAKA başarılı projelerle sözleşme imzaladı

Erzincan, Ağustos, Turizm, Temmuz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 10:09 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel KUDAKA başarılı projelerle sözleşme imzaladı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Son dakika: Ağrı'da öldürülen minik Leyla davasında amca Yusuf Aydemir'e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi Otogarda ateş yüksek çıkıp kusan yaşlı adam, koronavirüs tedirginliğine neden oldu YEP'teki enflasyon beklentisi gerçekleşirse en düşük memur emeklisi aylığı 2 bin 912 liraya yükselecek Azerbaycan, Ermenistan Özel Kuvvetler Birliği'nin karargahını ele geçirdi Yıl sonuna doğru ikinci el araç fiyatlarının düşmesi bekleniyor Transparan kıyafetinin içine iç çamaşırı giymeyen model Charli Howard tepki çekti Son Dakika: Demir Grup Sivasspor'un UEFA Avrupa Ligi gruplarındaki rakipleri belli oldu Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye götürülen 16 yaşındaki çocuk doğum yaptı
Son dakika: Araç sahiplerine müjde! Benzine indirim geldi Son dakika: Araç sahiplerine müjde! Benzine indirim geldi         
16:37
Göl suyunda ilk kez koronavirüs tespit edildi Göl suyunda ilk kez koronavirüs tespit edildi         
16:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışını yaptığı Konya Şehir Hastanesi'nin çevre düzenlemesini beğenmedi Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışını yaptığı Konya Şehir Hastanesi'nin çevre düzenlemesini beğenmedi         
16:01
Adana'da katledilen Tuğba'nın annesinin feryatları yürekleri dağladı Adana'da katledilen Tuğba'nın annesinin feryatları yürekleri dağladı         
15:46
Markalar fiyat listesini güncelledi! İşte en ucuz sıfır otomobiller Markalar fiyat listesini güncelledi! İşte en ucuz sıfır otomobiller         
15:34
Karın ağrısı değil 5.5 kilo ağırlığında tümör çıktı Karın ağrısı değil 5.5 kilo ağırlığında tümör çıktı         
14:58
Son Dakika! Azerbaycan ordusu, Ermenistan işgali altındaki Karabağ'a yoğun bombardımana başladı Son Dakika! Azerbaycan ordusu, Ermenistan işgali altındaki Karabağ'a yoğun bombardımana başladı         
14:55
Berna Laçin'den Berna Laçin'den "Her vaka hasta değildir" diyen Fahrettin Koca'ya tepki: Gebelik testi pozitif olan hamile sayılacak mı?         
14:13
Güney Kore'de 200 köpeğin tutulduğu yeni bir köpek eti pazarı tespit edildi Güney Kore'de 200 köpeğin tutulduğu yeni bir köpek eti pazarı tespit edildi         
13:13
Ahıra giren boz ayılar, ailenin binbir emekle yetiştirdiği 70 koyunu telef etti Ahıra giren boz ayılar, ailenin binbir emekle yetiştirdiği 70 koyunu telef etti         
13:10
Trump'ın koronavirüse yakalanmasından sonra ABD, kıyamet günü uçaklarını havalandırdı Trump'ın koronavirüse yakalanmasından sonra ABD, kıyamet günü uçaklarını havalandırdı         
12:25
Doğduğun Ev Kaderindir dizisindeki yaş hatası izleyenlerin dikkatinden kaçmadı Doğduğun Ev Kaderindir dizisindeki yaş hatası izleyenlerin dikkatinden kaçmadı         
12:14
Bodrum'da güpegündüz rezalet! Ünlü koya gelen bir grup erkek akşama kadar çırılçıplak yüzüp, ilişkiye girdi Bodrum'da güpegündüz rezalet! Ünlü koya gelen bir grup erkek akşama kadar çırılçıplak yüzüp, ilişkiye girdi         
11:52
Bacanağı ve baldızını vuran eski uzman çavuş aldığı cezayı duyunca Bacanağı ve baldızını vuran eski uzman çavuş aldığı cezayı duyunca "Vatan sağ olsun" diye bağırdı         
11:34
Vatandaşın abonelik iptali çilesi e-Devlet ile sona erecek Vatandaşın abonelik iptali çilesi e-Devlet ile sona erecek         
10:58
Son seçim anketinden çıkan sonuç MHP Lideri Bahçeli'yi küplere bindirecek Son seçim anketinden çıkan sonuç MHP Lideri Bahçeli'yi küplere bindirecek         
10:41
İki kere ihanete uğrayan MasterChef Duygu'nun Esra Erol'un programına katıldığı ortaya çıktı İki kere ihanete uğrayan MasterChef Duygu'nun Esra Erol'un programına katıldığı ortaya çıktı         
09:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2020 17:04:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: KUDAKA başarılı projelerle sözleşme imzaladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei