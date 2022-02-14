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KUDAKA'dan Erzincan'a 3,3 milyon liralık "enerji yatırımı" desteği - Son Dakika

KUDAKA'dan Erzincan'a 3,3 milyon liralık "enerji yatırımı" desteği

14.02.2022 16:51
KUDAKA'dan Erzincan'a 3,3 milyon liralık "enerji yatırımı" desteği

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA), Erzincan'da imalat sektöründe faaliyet gösteren iki firmaya, enerji alanında yapacakları projeler için yaklaşık 3,3 milyon liralık faizsiz kredi desteği sağladı.

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA), Erzincan'da imalat sektöründe faaliyet gösteren iki firmaya, enerji alanında yapacakları projeler için yaklaşık 3,3 milyon liralık faizsiz kredi desteği sağladı.

KUDAKA'dan yapılan açıklamaya göre, "2021 Yılı Rekabetçi Sektörlerin Geliştirilmesi Finansman Desteği Programı-2" kapsamında onaylanan ve faizsiz kredi desteğini öngören iki proje için destek sözleşmesi imzalandı.

KUDAKA Erzincan Yatırım Destek Ofisinde gerçekleşen imza törenine, KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven, şirket sahipleri Selçuk Köksal, Mürsel Kömürcü ve ajans yetkilileri katıldı.

Köksal'ın şirketince uygulanacak "Üretim artışı için enerji projesi" kapsamında üretim kapasitesinin artırılması için makine ve ekipman alımı yapılarak faaliyet gösteren imalathaneye güneş enerji santrali kurulması ve projenin tamamlanmasıyla yüzde 25 üretim artışı hedefleniyor.

Kömürcü'nün şirketince yürütülecek "Katı yakıta üretim kapasitesi artışı projesi" çerçevesinde de pelet (sıkıştırılmış talaş) üretiminin kapasitesinin arttırılması için makine alınarak firmanın yüksek talebi karşılayabilmesi ve proje sonrasında yüzde 100'lük bir üretim kapasitesi artışı amaçlanıyor.

İstihdama katkı verecek her iki proje kapsamında, Erzincan'da faaliyet gösteren ve imalat yapan şirketlerin yapılacak yatırımlarla hem üretim kapasitelerini arttırmaları hem de enerji yönüyle bölgenin gelişimine katkı sağlamaları öngörülüyor.

Toplam yatırım tutarı yaklaşık 3,3 milyon lira olan iki projeyle, dünya genelinde yükselen enerji maliyetlerinin üretimi olumsuz yönde etkilemesinin önüne geçilerek enerji verimliliği arttırılabilecek.

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Erzincan, Selçuk, Enerji, Kredi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KUDAKA'dan Erzincan'a 3,3 milyon liralık 'enerji yatırımı' desteği - Son Dakika


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SON DAKİKA: KUDAKA'dan Erzincan'a 3,3 milyon liralık "enerji yatırımı" desteği - Son Dakika
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