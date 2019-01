Kudaka'dan Erzurum Ekonomisine 18 Milyonluk Destek

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından finanse edilen ve yerelde Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) tarafından koordine edilen Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı (CMDP) kapsamında 2019 yılında uygulanmasına karar verilen Erzurum Tekstilkent, Mobilya Sektörü İnovasyon ve Teknoloji Merkezi, 2.OSB Doğalgaz ve Su Altyapısının Oluşturulması isimli üç projenin sözleşmeleri imzalandı.



İmza törenine, Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Prof. Dr. Osman Demirdöğen, 2.OSB Bölge Müdürü Fırat Karakaya, Erzurum Mobilyacılar Odası Başkanı Murat Nohutçu, Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Ajans yetkilileri ve basın mensupları katıldı.



Türkiye'nin tekstil devleriyle görüşmeler yaptıklarını ve onların ciddi taahhütlerde bulunduğunu anlatan Vali Okay Memiş şunları söyledi. "Tekstilkent projesi gündeme geldiğinde bu büyük firmalarla hem ben hem de Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen Bey görüşmeler yaptık. Siz bize bu mekanları yaparsanız biz de size şu kadar istihdam sağlayacağız sözünü verdiler. Hemen harekete geçtik ve Bakanlıktan gelen onayla birlikte bugün bu imzaları atıyoruz. Eksiğimiz, hatamız olabilir ama tek bir derdimiz var o da kısa ve orta vadede yaklaşık 4 bin kişiye istihdam kapısı açmak. Bu nedenle gerekirse şantiye şefliği yapacağım. Sürekli takip edeceğim. Bir an önce bu yatırımlar bitecek" diye konuştu.



Konuşmaların ardından Erzurum Valisi Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, KUDAKA Genel Sekreteri Prof. Dr. Osman Demirdöğen ve projelerin yerel ortakları sözleşmelere imza attılar.



Projelerin özet bilgileri şöyle:



Erzurum Tekstilkent Projesi



Proje uygulayıcısı, Erzurum Valiliği (Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı) olup proje ortakları ise Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Erzurum 2.OSB Müdürlüğü şeklindedir. Toplam bütçesi 8.555.400,00 TL olan projeye sağlanacak CMDP katkısı ise 8 milyon TL şeklindedir.



2017 yılında Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar'da yapılan değişiklikle Erzurum'da OSB içerisinde yapılacak imalat yatırımları açısından 6ncı bölge teşvikleri sağlanmaktadır. İstihdama cazip teşvikler sağlanan 6ncı bölge destekleri sonrasında ilimize emek yoğun tekstil sektörü konusunda birçok yatırımcı İlimize ilgi duymaya başlamıştır. Erzurum Teksilkent Projesi ile 2.OSB'de 50 dönümlük bir alanda herbiri ortalama 3 bin metrekare kapalı alana sahip 5 adet tekstil fabrikası yapılarak tekstil yatırımcılarına tahsis edilecektir. Tekstilkent projesiyle kısa vadede 1.000-4.000 arası istihdam sağlanacağı ayrıca ilin üretim ve ihracat kapasitesinde ciddi artışlar sağlanacağı öngörülmektedir.



Erzurum Mobilya Sektörü İnovasyon ve Teknoloji Merkezi (Minotek)



Proje uygulayıcısı, Erzurum Valiliği (Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı) olup proje ortakları ise Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Erzurum Marangozlar, Duvarcılar ve Mobilyacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası, S.S. Erzurum Mobilyacılar ve Ağaç İşleri Yapı Kooperatifi'dir. Toplam bütçesi 5.094.500,00 TL olan projeye CMDP kapsamında 5 milyon TL destek sağlanacaktır.



Mobilya sektörü Erzurum imalat sanayinde gıda imalatından (et ve süt işleme, un/yem sanayi) sonra başat sektörlerden bir tanesidir. Halihazırda Erzurum Mobilyacılar Odası'na ve Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası'na kayıtlı 350'nin üzerinde mobilya imalatçısından önemli bir kısmı sermaye ve işgücü yetersizliği nedeniyle apartmanların bodrum katlarında dağınık olarak ve geleneksel metotlarla (torna-tezgah) üretim yapmaktadır. Kurulması planlanan tasarım, ortak kullanım ve mesleki eğitim kompleksi ile İlimizde ve çevre illerde mobilya imalatı ile uğraşan tüm işletmelerin ortak kullanımına açık bir teknoloji merkezi oluşturularak mobilya işletmelerinin ihtiyaç duyduğu ara ürünlerin (kesme, işleme, ebatlama, kapı üretimi ve boyama) cüzi bedellerle mobilya işletmelerine tedarik edilmesi sağlanacaktır.



Ayrıca yeni trendlere uygun mobilya tasarımı konusunda da işletmelere destek sağlanacak ve yıllık periyodik olarak düzenlenecek MEB onaylı mobilyacılık mesleki eğitimleriyle de sektörün ihtiyaç duyduğu ara elemanların yetiştirilmesi sağlanacaktır. MİnoTek ilimizde istihdam ve işyeri sayısı açısından kümelenme potansiyeli taşıyan mobilyacılık sektörünün ilimizin ve bölgemizin başat sektörlerinden biri olmasına yol açarak yakın coğrafyamızda mobilyacılık açısından önemli bir pazar olan Irak, Azerbaycan, Gürcistan, Suudi Arabistan, İran gibi ülkelere mobilya ihracatının da artmasına vesile olacaktır.



İkinci OSB Doğalgaz Altyapısının Kurulması



Proje uygulayıcısı Erzurum Valiliği (Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı), proje ortağı ise Erzurum 2.OSB Müdürlüğü'dür. Toplam 4,5 milyon TL bütçeye sahip projenin 2,5 milyon TL'lik bölümü CMDP'den karşılanacaktır.



Toplam 216 hektar alana sahip Erzurum 2.Organize Sanayi Bölgesi'nin 50 hektarlık birinci etabının altyapısı tamamlanarak 37 parsel halinde yatırımcılara tahsisi sağlanmıştır. 166 hektarlık ikinci etabının ise altyapı ihalesi yapılarak yüklenici firma ile sözleşme imzalanmıştır.



Halihazırda OSB'nin 1.etabının elektrik, su, kanalizasyon, yol ve aydınlatma altyapıları hazır olup 2.etapta ise söz konusu altyapı çalışmaları 2019 yılı itibariyle başlanacaktır. Ancak gerek birinci ve gerekse ikinci etabın doğalgaz altyapısı bulunmamaktadır. Ayrıca 2.OSB Müdürlüğü yatırımcılara ucuz su temin etmek üzere kendi imkanları ile bölgede 2 adet su kuyusu açarak 300 metrede suya ulaşmıştır.



CMDP Programı kapsamında yürütülmesi planlanan proje ile 2.OSB'ye 4,5 km uzunluğunda doğalgaz altyapısı kurulması ve 6 adet ilave su kuyusu açılması planlanmaktadır. Projenin tamamlanması sonrasında yatırımcılara ucuz su ve doğalgaz ile ısınma altyapısı temin edilerek OSB'nin mevcut ve potansiyel yatırımcılar için daha cazip hale getirilmesi sağlanacaktır. - ERZURUM

