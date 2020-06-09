KUDAKA'dan Meslek Yüksekokulu projelerine destek - Son Dakika

KUDAKA'dan Meslek Yüksekokulu projelerine destek

Atatürk Üniversitesini bilim, sanayi ve teknolojik açıdan üst seviyelere taşıyan Yeni Nesil Tasarım ve Dönüşüm Projesinin kollarından biri olan üniversite-sanayi iş birliklerine yenileri eklendi.

KUDAKA'dan Meslek Yüksekokulu projelerine destek, System.String[]

Atatürk Üniversitesini bilim, sanayi ve teknolojik açıdan üst seviyelere taşıyan Yeni Nesil Tasarım ve Dönüşüm Projesinin kollarından biri olan üniversite-sanayi iş birliklerine yenileri eklendi.


Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansının (KUDAKA) ilana çıktığı 3 ayrı projeye başvuru yapan Atatürk Üniversitesi Erzurum Meslek Yüksekokulu, İspir Hamza Polat Meslek Yüksekokulu ve Pasinler Meslek Yüksekokulunun projeleri toplam 1 Milyon 307 Bin TL ile desteklenmeye hak kazandı.


KUDAKA'nın ilana çıktığı çeşitli projelerle Kuzeydoğu Anadolu illerine yönelik mesleki eğitim alanındaki desteklerini almaya hak kazanan Atatürk Üniversitesi meslek yüksekokulları, sağlanan bütçelerle eğitim ve bilimsel çalışmalarına katkıda bulunacak.


Erzurum MYO Kalifiye Eleman Yetiştirecek


"Üniversite Sanayi El Ele Mesleki Eğitim Zirveye" projesiyle başvuruda bulunan ve desteklenmeye hak kazanan Erzurum MYO üniversite ile sanayi ve işvereni bir araya getirerek iş gücü piyasasının ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte, yeterli donanıma sahip ve sektör tecrübesi olan nitelikli ve kalifiye ara eleman yetiştirecek.


Mesleki eğitim sisteminin iş gücü piyasasının ihtiyaçlarını karşılayacak niteliğe kavuşmasının sağlanacağı projenin bütçesi, 510 Bin TL olarak belirlendi. Her bir bölümden seçilen 25'er öğrencinin toplamda 336 saat uygulamalı işbaşı eğitimi alacağı projede, eğitimi başarıyla tamamlayan öğrenciler Organize Sanayi Bölgesi (OSB) çatısı altında veya bölgedeki diğer işletmelerce istihdam edilebilecek.


İspir MYO, Sağlanan Destekle 2 Farklı Laboratuvar Kuracak


KUDAKA'nın Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programına, "Ara Değil Aranılan Elaman" projesiyle katılan ve 328 Bin TL miktarla desteklenen İspir MYO, sağlanan katkıyla meslek yüksekokuluna Biyomedikal Cihaz Teknolojisi ve Elektrik Bölümleri için son teknolojiyle donatılmış iki laboratuvar kuracak.


Teorik eğitimlere ilave olarak laboratuvarlarda yapılacak deneylerle öğrencilere uygulama eğitimler de verilecek. Bu sayede öğrencilerin ara eleman değil, alanlarında iyi yetişmiş aranılan eleman olarak mezun olması hedefleniyor.


Pasinler MYO 469 TL'lik Destek Aldı


"Geleceğin İçin Meslek Edin" projesiyle KUDAKA'ya başvuru yapan ve projesi başarılı bulunan Pasinler MYO'yu ise 469 Bin TL ile desteklenmeye hak kazandı. Proje sayesinde Bilgisayar Teknolojileri ile Harita ve İnşaat Bölümleri için gelişmiş, eğitim kalitesi yüksek ve tam donanımlı 3 laboratuvarın kurulacağı Pasinler MYO'da mesleki eğitimin kalitesi artırılarak, üniversite-sanayi iş birliğinin güçlendirilmesi amaçlanıyor.


Bilgisayar Teknolojileri, İnşaat ve Harita Bölümlerinde eğitim gören toplamda 721 öğrencinin; gelişen eğitim kalitesi ve laboratuvarlara kazandırılacak donanımlar ile alacakları uygulamalı eğitimler sayesinde mesleklerinin gerektirdiği bilgi, beceri, tavır ve meslek alışkanlıklarına sahip, uzman birer tekniker olarak yetiştirilmesi sağlanacak. Diğer taraftan bu proje ile "Öğrenci-Sektör Buluşması" etkinliğinin de gerçekleştirileceği belirtilirken, mesleki niteliklerini artıran öğrenciler, istihdam edildikleri işletmelerde maddi ve manevi yüksek imkanlara sahip olacaklar.


"Ülkemizin Yetişmiş İnsan İhtiyacına Katkı Sunuyoruz"


Atatürk Üniversitesi Meslek Yüksekokullarının hazırladıkları projelerle KUDAKA tarafından desteklenmeye hak kazanmalarının üniversite genelinde memnuniyetle karşılandığını belirten Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, bu projelerin üniversitenin diğer birimlerine de örnek teşkil edeceğini söyledi.


Ülkemizin 2023 yılında dünyanın 10 büyük ekonomisinden birisi olma hedefi dikkate alındığında, bu hedefe ulaşılabilmesinin ancak nitelikli bilgi üretimi ve nitelikli insan faktörü ile mümkün olabileceğine değinen Rektör Çomaklı, MYO'ların bu projelerle nitelikli insan potansiyeline katkıda bulunduklarına vurgu yaptı.


Rektör Çomaklı: "Türkiye gibi hızla gelişen ve yükselen güçler kategorisinde değerlendirilen ülkeler, küresel dünyaya hızla yayılan uluslararası çalışmaların gereklerini yerine getirme gayreti ile küreselleşmenin önemli aşamalarından biri olan bölgesel bağları ve bölgesel kalkınmayı geliştirmeyi ve bu alanda entegrasyon sağlamayı da önemle hedeflemektedirler. Bu projeler vesilesiyle biz de hem bölgemizin güçlü kurumlarından biri olan KUDAKA ile bağlarımızı güçlendiriyor hem de üniversitemize katma değer sağlıyoruz. Bu bağlamda başvuruları olumlu sonuçlanan projelerimizin üniversitemize hayırlı olmasını diliyor, emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum" şeklinde konuştu. - ERZURUM

Pasinler, İspir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.06.2020 09:09 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel KUDAKA'dan Meslek Yüksekokulu projelerine destek - Son Dakika

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