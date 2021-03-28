KUDAKA'dan termal turizme destek - Son Dakika

Erzurum'un Olur Belediyesi tarafından hazırlanan ve Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı'nın (KUDAKA) "Sektörel Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Altyapı Programı" kapsamında destek almaya hak kazanan "Ilık Kaynak Kaplıca Projesi"nin protokolü imzalandı.

KUDAKA'dan yapılan açıklamada, kurumun hizmet binasında gerçekleşen imza törenine Olur Kaymakamı İlker Eker, Olur Belediye Başkanı Sıddık Demircan ve KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven'in katıldığı bildirildi.

Proje kapsamında kaplıca ve termal sular açısından zengin, iklimsel ve çevresel koşulları termal turizme elverişli olan Olur ilçesinde hizmet veren kaplıcanın modernize edileceği aktarılan açıklamada, yeni ek binalar ve aile kabinleri yapılarak hizmet kalitesinin yükseltilmesinin ve ilçe ekonomisine katkı sağlanmasının planlandığı belirtildi.

Nitelikli turizm olarak adlandırılan termal ve sağlık turizmine yapılan yatırımlarla bölgede turizmin çeşitlendirilmesinin hedeflendiğine yer verilen açıklamada, doğal zenginliklerin ortaya çıkarılması, turizmden elde edilen gelirin ve turist sayısının arttırılması hedefine katkı sunulmasının amaçlandığı vurgulandı.

Açıklamada, "KUDAKA, bölgesel kalkınma hedefleri arasında yer alan termal ve sağlık turizminin geliştirilmesi için attığı adımlara bir yenisini daha ekliyor. Tarihi, doğal güzellikleri, zengin kültürü ve kaplıcalarıyla önemli bir turizm potansiyeline sahip olan bölgenin marka değerini ve turizm altyapısını güçlendirecek, yeni istihdam alanlarına imkan sağlayacak yatırımlara olan desteğini sürdürüyor." ifadelerine de yer verildi.