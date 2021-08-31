Erzincan'daki Tercan Baraj Gölü'nde yapılacak tesiste alabalık yetiştirilecek - Son Dakika

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) ile Erzincan'ın Tercan Belediyesi arasında "Tercan Belediyesi Alabalık Yetiştiriciliği Projesi"nin destek sözleşmesi imzalandı.

KUDAKA'dan yapılan açıklamaya göre, kurumun hizmet binasında ajansın 2021 yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında hazırlanan proje için imza töreni düzenlendi.

Törene, KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven, Tercan Belediye Başkanı Lokman Gültekin katıldı.

Toplam bütçesi 1,7 milyon lira olan ve 1,5 milyon lirası 2021 yılı SOGEP çerçevesinde finanse edilecek projeyle Tercan Baraj Gölü'nde alabalık yetiştiriciliği için kafes sistemleri kurularak bölge açısından yeni olan ve bölge ekonomisine katma değer sağlayacak su ürünlerinin üretimi gerçekleştirilecek.

Proje kapsamında bölgede su ürünleri üretimi konusunda farkındalık oluşturulması, ortak iş yapma kültürünün yaygınlaştırılması, üretimi yapılacak su ürünlerinin yurt içi ile yurt dışına satılması ve gelir düzeyi düşük dezavantajlı grupların kurulacak tesiste istihdam edilmesi ile göç eğiliminin azaltılması hedefleniyor.

Tercan ilçesi sınırları içerisinde yer alan Tercan Baraj Gölü'nde kurulacak tesis, yeni girişimler ve yatırımlar için iyi bir uygulama örneği olacak ve ilçede alabalık yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılmasına katkı sağlayacak.