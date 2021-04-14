KUDAKA, Erzurum'daki termal turizme fizik tedavi merkezi ile destek verecek - Son Dakika

KUDAKA, Erzurum'daki termal turizme fizik tedavi merkezi ile destek verecek

14.04.2021 17:07
KUDAKA, Erzurum'daki termal turizme fizik tedavi merkezi ile destek verecek, System.String[]

Erzurum'da, "Sektörel Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Altyapı Programı" kapsamında, şifalı yer altı suyu kaynakları ile Türkiye'nin termal alanlarından olan Aziziye ilçesindeki Ilıca Termal Tesisleri'ne Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi kuruluyor.

Erzurum'da, "Sektörel Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Altyapı Programı" kapsamında, şifalı yer altı suyu kaynakları ile Türkiye'nin termal alanlarından olan Aziziye ilçesindeki Ilıca Termal Tesisleri'ne Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi kuruluyor.

Aziziye Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) ile belediye arasında, insanların sağlık turizminde daha elverişli imkanlara sahip olmaları için protokol imzalandı.

KUDAKA'nın finansal destek sağladığı proje kapsamında hem Ilıca Termal Tesislerinin çehresi değişmiş, hem de Erzurum'daki sağlık turizmi vizyonu bambaşka bir boyut kazanmış olacak.

Proje kapsamında görüşlerine yer verilen Aziziye Belediye Başkanı Muhammet Cevdet Orhan, Erzurum'u termal ve sağlık turizminde bir marka haline getirmeye kararlı olduklarını belirtti.

Bunun için birçok çalışma yaptıklarını dile getiren Orhan, şunları kaydetti:

"Ilıca'daki termal tesislerimizi Erzurum için yükselen bir değer haline getirebilmek için çok önemli çalışmalar yaptık. Tesislerimizi modernize ettik ve yüksek kalite standartlarına ulaştırdık. Tesislerimiz, sağlık uygulama tebliği kapsamında olduğu için reçeteli olarak başvuran vatandaşlarımız burada termal sulardan istifade etmek suretiyle tedavi hizmetini zaten alabiliyordu. Biz şimdi bu hizmette çıtayı daha da yukarıya taşıyoruz. Ilıca Termal Tesislerimizin bir bölümünü Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezine dönüştürüyoruz. Böylece tesislerimizde tıpkı bir hastane gibi fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmeti verecek bir merkez oluşturmuş olacağız."

Söz konusu yatırımın bir an önce hayata geçirilmesi için çalışmalara başlandığını aktaran Orhan, şöyle devam etti:

"Termal tesislerimizle entegre halde hizmet verecek olan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezimizle Erzurum'da bu alanda yepyeni bir dönem başlamış olacak. Tesislerimizin şifa kaynağı olan suları, artık sağlık turizminin dinamosu haline gelecek. Kısacası Erzurum'un ve Türkiye'nin dört bir yanından insanları artık Aziziye'mizde konuk edecek, ilçemiz için yepyeni bir cazibe faktörü ortaya koymuş olacağız. Bu yatırımımız aynı zamanda çok daha kapsamlı sağlık yatırımları için de model teşkil etmiş olacak."

Rehabilitasyon, Türkiye, Erzurum, Termal, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KUDAKA, Erzurum'daki termal turizme fizik tedavi merkezi ile destek verecek - Son Dakika


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