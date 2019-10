KUDAKA, Erzurum Gıda ve Yöresel Lezzetler Fuarında

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA), faaliyet alanını oluşturan Erzurum, Erzincan ve Bayburt illerinin yöresel lezzetlerini tanıtmak amacıyla Gıda ve Yöresel Lezzetler Fuarında yer aldı.



KUDAKA 2019 Yılı Çalışma Programı Et ve Süt Sektörlerinin Geliştirilmesi Sonuç Odaklı Programı kapsamında bölgede faaliyet gösteren et ve süt sektörlerindeki paydaşlar ile işbirliği ve koordinasyon içerisinde, sektörün ulusal ve uluslararası pazarlardaki rekabet gücünü arttıracak ortak ürün/marka çalışmaları gerçekleştirilmesi; et ve süt ürünlerinin yüksek rakım ve organik ürün odaklı markalaşma ve pazarlama çalışmaları aracılığıyla ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtılması amaçlanıyor. Bu doğrultuda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü onayıyla 16-20 Ekim tarihleri arasında Erzurum'da düzenlenen Gıda ve Yöresel Lezzetler Fuarına katılım sağlandı.



KUDAKA Güdümlü Proje Desteği ile Erzurum ilinde inşa edilen Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezinde düzenlenen Erzurum Gıda ve Yöresel Lezzetler Fuarında, bölgede ilgili alanda faaliyet gösteren işletmelerinin katılımlarını teşvik etmek amacıyla Erzurum, Erzincan ve Bayburt Ticaret ve Sanayi Odaları ile Erzurum ve Erzincan Ticaret Borsalarına üye tüm işletmelere bilgi verilerek talep edenlere KUDAKA standında yer tahsisi yapıldı. Genel anlamda gıda, içecek ürünleri, yöresel ürünler, gıda işleme, unlu mamuller teknolojileri, depolama, soğutma, taşıma ve mağaza market ekipmanlarının sergilendiği fuar organizasyonu bölge üreticilerinin ürünlerini sunmaları, hedef pazar belirleyebilmeleri açısından önemli bir fırsat olarak görülüyor. - ERZURUM