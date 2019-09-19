KUDAKA Mesleki Eğitim Öğretmen Profili Araştırması yayımlandı

KUDAKA Mesleki ve teknik eğitimin geliştirilmesi ve ulusal kalkınma planları başta olmak üzere kalkınmaya yönelik hazırlanan plan ve programlarda çok önemli bir yer tutan araştırmayı yayımladı.



11. Kalkınma Planı'nda Rekabetçi Üretim ve Verimlilik başlığı altında "İmalat sanayiinde yaşanan dijital dönüşümün gerektirdiği becerilerin işgücüne kazandırılması, mesleki eğitimin ve yüksek öğretimin iş dünyası ile entegre edilmesi" amacına vurgu yapılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan Türkiye 2023 Eğitim Vizyonunda da mesleki ve teknik eğitim önemle üzerinde durulan başlıklar arasında yer aldı.



Kalkınma Ajanslarının ulusal düzeyde koordinasyonu görevini yürüten Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Türkiye genelinde Kalkınma Ajansları için 2019 yılı teması olarak Mesleki ve Teknik Eğitim konusunu belirledi. Bu tema çerçevesinde KUDAKA tarafından çeşitli faaliyetler yürütülüyor.



Mesleki ve Teknik Eğitim faaliyetlerinin niteliğini etkileyen en önemli unsurlardan biri bu kapsamda görev yapan öğretmenler. Bu doğrultuda, KUDAKA tarafından mesleki ve teknik eğitim kapsamında yürütülen faaliyetlerin etkinliğini arttırmak, bölgede bu alanda çalışan paydaşlara veri oluşturmak, mesleki ve teknik eğitim alanında verilecek kararların etkinliğine katkı sağlamak amacıyla TRA1 Mesleki ve Teknik Eğitim Öğretmen Profili Araştırması yapıldı. Bu çalışma kapsamında Erzurum, Erzincan ve Bayburt illerinde mesleki eğitim veren okullarda görev yapan meslek öğretmenlerinin mevcut durumunu belirlemek ve öğretmen niteliklerine ilişkin gelişim alanlarını ortaya koymak amacıyla bir anket gerçekleştirildi. Yapılan anket çalışmasına Erzurum, Erzincan ve Bayburt illerinden çoğunluğunu meslek derslerine girenlerin oluşturduğu toplam 392 öğretmen katılım sağladı. Çalışmada meslek öğretmenlerine mesleki ve teknik eğitim kapsamında almış oldukları eğitimlere, yaptıkları çalışmalara ve eğitim ihtiyaçlarına ilişkin değerlendirmeleri soruldu. Yapılan anketlerin sonuçları analiz edilerek mesleki ve teknik eğitimle ilgili paydaşlara ve karar vericilere katkı sağlanması amaçlanıyor. - ERZURUM