Son Dakika Haberleri: KUDAKA Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı bilgilendirme toplantıları başladı
Son Dakika Güncel KUDAKA Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı bilgilendirme toplantıları başladı

KUDAKA Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı bilgilendirme toplantıları başladı

6 saat önce

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) tarafından ilan edilen 2019 Yılı Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı proje teklif çağrısının Erzurum, Erzincan ve Bayburt il merkezlerinde bilgilendirme toplantıları yapıldı.

KUDAKA Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı bilgilendirme toplantıları başladı, System.String[]

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) tarafından ilan edilen 2019 Yılı Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı proje teklif çağrısının Erzurum, Erzincan ve Bayburt il merkezlerinde bilgilendirme toplantıları yapıldı.


28 Ekim 2019 tarihinde ilan edilen Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek programının bölge illerinde düzenlenen bilgilendirme toplantılarına, KUDAKA Genel Sekreteri Prof. Dr. Osman Demirdöğen, Ajans personeli, kamu kurum ve kuruluşları ile STK temsilcileri katıldı.


Erzurum, Erzincan ve Bayburt illerinin tamamında uygulanacak olan programlara bölgede faaliyet gösteren Mesleki ve Teknik Eğitim Kurumları, Odalar ve OSB'lerin başvuru yapabileceğini vurgulayan Genel Sekreter Demirdöğen, ayrılan toplam bütçenin 5 milyon 250 bin TL olduğunu belirtti. Projelerin dikkatli ve iyi hazırlanmasının değerlendirme sürecinde proje başarısını arttıracağına değinen Demirdöğen, başvuru sürecinde bölgeden yüksek sayıda proje beklediklerini ifade etti.


2019 yılı mali destek programlarının öncelikleri, bütçesi, başvuru koşullarının anlatıldığı sunumun ardından programın soru-cevap bölümünde Genel Sekreter Prof. Dr. Osman Demirdöğen ve Program Yönetim Birimi Başkanı Fatih Yılmaz katılımcıların sorularını yanıtladı.


İl merkezlerinde tamamlanan bilgilendirme toplantıları, belirlenen takvim çerçevesinde önümüzdeki iki hafta içerisinde ilçelerde devam edecek. - ERZURUM

Erzincan, Bayburt, Erzurum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 03:22 Kaynak: İHA
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