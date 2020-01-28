KUDAKA'nın 119. yönetim kurulu toplantısı Erzurum'da yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel KUDAKA'nın 119. yönetim kurulu toplantısı Erzurum'da yapıldı - Son Dakika

KUDAKA'nın 119. yönetim kurulu toplantısı Erzurum'da yapıldı

6 saat önce

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) 119. Yönetim Kurulu Toplantısı, Erzincan Valisi Ali Arslantaş başkanlığında yönetim kurulu üyelerinin katılımı ile Erzurum'da yapıldı.

KUDAKA'nın 119. yönetim kurulu toplantısı Erzurum'da yapıldı, System.String[]

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) 119. Yönetim Kurulu Toplantısı, Erzincan Valisi Ali Arslantaş başkanlığında yönetim kurulu üyelerinin katılımı ile Erzurum'da yapıldı.

KUDAKA'dan yapılan yazılı açıklamada, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda, KUDAKA Genel Sekreteri Prof. Dr. Osman Demirdöğen'in ajansın mevcut çalışmaları ve planlanan faaliyetlere ilişkin olarak bilgilendirme sunumu yaptığı bildirildi.

Toplantıda gündem maddelerinin de görüşüldüğünün aktarıldığı açıklamada, ajans genel sekreterliği tarafından hazırlanan KUDAKA 2020 yılı çalışma programının ve 2020 yılı bütçesinin görüşüldüğü kaydedildi.

Açıklamada, bölgede yapılacak olan kış turizmi tanıtım etkinliğine Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve Rusya'da faaliyet gösteren tur operatörlerinin ve basın mensuplarının bölgeye davet edilmesine karar verildiği belirtildi.

Toplantıda, eski Sağlık Bakanı ve Erzurum milletvekili Recep Akdağ, bölge kalkınmasıyla ilgili görüşlerini paylaştı.

Toplantıya, Erzurum Valisi Okay Memiş, Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Erzincan İl Genel Meclisi Başkanı Bekir Yıldız, Bayburt İl Genel Meclisi Başkanı Süleyman Ağın ile Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Lütfü Yücelik katıldı.

Erzincan, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 04:58 Kaynak: AA
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