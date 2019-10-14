Son Dakika Haberleri: KUDAKA sertifikalı dış ticaret eğitimleri başlıyor
Son Dakika Güncel KUDAKA sertifikalı dış ticaret eğitimleri başlıyor

KUDAKA sertifikalı dış ticaret eğitimleri başlıyor

47 dakika önce

KUDAKA sertifikalı dış tıcaret eğitimlerinin başladığı belirtildi.

KUDAKA sertifikalı dış ticaret eğitimleri başlıyor, System.String[]

KUDAKA sertifikalı dış tıcaret eğitimlerinin başladığı belirtildi.


Erzurum, Erzincan ve Bayburt illerinin uluslararası pazarlarda rekabet gücünü artırmak bu çerçevede Bölgede ki KOBİ'lerin yurtdışında uygun pazarlar bulmaya dönük çalışmalar yapmasına katkı sunmak amacıyla Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA), görev alanına giren Erzurum, Erzincan ve Bayburt illerinde ihracat yapma isteğinde olan firmaların veya halihazırda ihracat yapan ancak ihracat payını arttırmak isteyen firmaların dış ticarete ilişkin bilgilerini geliştirmek üzere, toplam 4 gün sürecek "Ücretsiz sertifikalı dış ticaret eğitimleri" düzenleneceği açıklandı.


Eğitimlerin kontenjanı her bir sınıf için 30 kişi ile sınırlı olacağı, başvuruların değerlendirilerek eğitimlere katılacak kişiler belirleneceği belirtildi.


Başvuru yapmak isteyenlerin KUDAKA Erzurum, Erzincan ve Bayburt Yatırım Destek Ofislerine başvurmaları istendi.


Eğitimlerin Erzurum'da 05-08 Kasım, Erzincan'da 22-25 Ekim, ve Bayburt'ta 19-22 Kasım tarihlerinde gerçekleşeceği bildirildi. - ERZURUM

Erzincan, Bayburt, Erzurum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 10:58 Kaynak: İHA
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