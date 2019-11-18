KUDAKA uzman personel alacak

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı'nda çalıştırılmak üzere uzman personel alımı yapılacağı bildirildi.



KUDAKA 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ile 29/5/2019 tarihli ve 30788 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliğinin 14. maddesi hükümleri çerçevesinde; TRA1 Düzey 2 Bölgesinin (Erzurum-Erzincan-Bayburt) kalkınmasına hizmet etmek isteyen, dinamik, analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın, kendine güvenen, iletişime açık, yenilikçi, üretken, çözüm odaklı, değişen çalışma koşullarına uyum sağlayabilen ve seyahat engeli olmayan 9 Uzman Personel, 1 Hukuk Müşaviri, 1 İç Denetçi ve 3 Destek Personel alımı yapılacağı açıklandı.



Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı'nın merkezi Erzurum olduğu, Ajans'ın faaliyet alanı Erzurum, Erzincan ve Bayburt illerinden oluştuğu belirtilen açıklamada, "Bu nedenle, sınavda başarılı olan uzman ve destek personeli bu illerden Ajans'ın uygun göreceği herhangi birinde çalışmayı kabul edeceklerdir. İç Denetçi ve Hukuk Müşaviri ise Ajansın merkez ofisinin bulunduğu Erzurum İlinde görevlendirilecektir" denildi.



Yapılan açıklamada sınav başvuru tarihi ve süreç hakkında şu b.ilgiler verildi;



SINAV BAŞVURU TARİH ve SAATLERİ: 09 Aralık - 23 Aralık 2019 tarihleri ve 08.00-17.00 saatleri arasında yapılacaktır.



SÖZLÜ SINAVA KATILMAYA HAK KAZANACAK ADAYLARIN İLANI: 03 Ocak 2020



SÖZLÜ SINAV TARİHİ: 15-16-17 Ocak 2020 tarihlerinde yapılacaktır.



BAŞVURU YERİ: Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı, Cumhuriyet Caddesi No: 3 25200, Yakutiye/ERZURUM



Tel: 0-(442)-235 61 11; Faks: 0-(442)-235 61 14 - ERZURUM