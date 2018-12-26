Kudaka Yönetim Kurulu Erzincan'da Toplandı

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) 106. Yönetim Kurulu Toplantısı, Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan başkanlığında yönetim kurulu üyelerinin katılımı ile Erzincan'da gerçekleştirildi.

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) 106. Yönetim Kurulu Toplantısı, Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan başkanlığında yönetim kurulu üyelerinin katılımı ile Erzincan'da gerçekleştirildi.



KUDAKA Genel Sekreteri Prof. Dr. Osman Demirdöğen'in, Ajansın mevcut çalışmaları ve planlanan faaliyetlerine ilişkin yönetim kurulu üyelerine yaptığı bilgilendirme sunumunun ardından Vali Pehlivan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, Ajans tarafından hazırlanan 2018 yılı kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlara yönelik "Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı" proje teklif çağrısına çıkılarak hazırlanan başvuru rehberlerinin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın görüş ve onayına sunulmasına, Ajans Genel Sekreterliği tarafından hazırlanan 2019 yılı çalışma programı ve 2019 yılı bütçesinin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na gönderilmesine, ayrıca, hazırlanan insan kaynakları raporunun ve hizmet içi eğitim programının onaylanmasına karar verildi.



Dilek ve temennilerin ardından toplantı sona erdi. - ERZİNCAN

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