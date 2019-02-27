Son Dakika Haberleri: Kudaka Yönetim Kurulu Erzurum'da Toplandı

Kudaka Yönetim Kurulu Erzurum'da Toplandı

13 dakika önce

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) 108. Yönetim Kurulu Toplantısı, Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan başkanlığında Yönetim Kurulu üyelerinin katılımı ile Erzurum'da gerçekleştirildi.

Kudaka Yönetim Kurulu Erzurum'da Toplandı, System.String[]
Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) 108. Yönetim Kurulu Toplantısı, Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan başkanlığında Yönetim Kurulu üyelerinin katılımı ile Erzurum'da gerçekleştirildi.

KUDAKA Genel Sekreteri Prof. Dr. Osman Demirdöğen'in, Ajansın mevcut çalışmaları ve planlanan faaliyetlerine ilişkin Yönetim Kurulu üyelerine yaptığı bilgilendirme sunumunun ardından Vali Pehlivan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda; Ajans 2018 yılı faaliyet raporunun onaylanmasına, 2019 yılı Teknik Destek programı başvuru rehberlerinin onaylanarak uygulamaya konulmasına, Ajansın 2019 Yılı Çalışma Programında yer alan bölgenin sağlık turizmi gelirinin artırılması sonuç odaklı programı faaliyetleri kapsamında öngörüldüğü üzere bölgemiz sağlık ve spor turizmi potansiyelinin uluslararası alanda tanıtılması amacıyla 4- 7 Nisan 2019 tarihleri arasında Antalya'da düzenlenecek olan HESTOUREX Dünya Sağlık Spor Turizmi Kongresi ve Fuarına bölge adına katılım sağlanmasına karar verildi.

Son olarak dilek ve temennilerin ardından toplantı sona erdi. - ERZURUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 05:18 Kaynak: İHA

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