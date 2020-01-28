KUDAKA Yönetim Kurulu Toplantısı Erzurum'da yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel KUDAKA Yönetim Kurulu Toplantısı Erzurum'da yapıldı - Son Dakika

KUDAKA Yönetim Kurulu Toplantısı Erzurum'da yapıldı

7 saat önce

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) 119. Yönetim Kurulu Toplantısı, Erzincan Valisi Ali Arslantaş başkanlığında Yönetim Kurulu üyelerinin katılımı ile Erzurum'da gerçekleştirildi.

KUDAKA Yönetim Kurulu Toplantısı Erzurum'da yapıldı, System.String[]

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) 119. Yönetim Kurulu Toplantısı, Erzincan Valisi Ali Arslantaş başkanlığında Yönetim Kurulu üyelerinin katılımı ile Erzurum'da gerçekleştirildi.


KUDAKA Genel Sekreteri Prof. Dr. Osman Demirdöğen'in, Ajansın mevcut çalışmaları ve planlanan faaliyetlere ilişkin olarak Yönetim Kurulu üyelerine yaptığı bilgilendirme sunumunun ardından gündem maddeleri görüşüldü.


Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda;


Ajans Genel Sekreterliği tarafından hazırlanan Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı 2020 yılı çalışma programı ve 2020 yılı bütçesi görüşüldü.


Bölgede yapılacak olan kış turizmi tanıtım etkinliğine Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve Rusya'da faaliyet gösteren tur operatörleri ve basın mensuplarının bölgeye davet edilmesine karar verildi.


Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Erzurum Valisi Okay Memiş, Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Erzincan İl Genel Meclisi Başkanı Bekir Yıldız, Bayburt İl Genel Meclisi Başkanı Süleyman Ağın, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Lütfü Yücelik'in katıldığı toplantı, dilek ve temennilerin ardından sona erdi.


Toplantıya katılan eski Sağlık Bakanı ve Erzurum milletvekili Recep Akdağ, bölge kalkınmasıyla ilgili görüşlerini paylaştı. - ERZURUM

Bayburt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 05:28 Kaynak: İHA
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